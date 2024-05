Call of Duty: cross-over con Fallout, Gundam e The Crow scovati dai dataminer

Call of Duty pare pronto a introdurre nuove collaborazioni. In Modern Warfare 3 potrebbe infatti arrivare un cross-over con Fallout, oltre che con Gundam e The Crow.

L'informazione è stata condivisa tramite l'account Twitter CODWarfareForum, che ha scovato una serie di file che citano in modo esplicito il videogioco di Bethesda, il mecha da battaglia giapponese e il personaggio creato da James O'Barr, di cui deve arrivare un nuovo film ad agosto.

Ovviamente dovete ricordare che questo è solo un rumor per il momento e non va considerata una conferma ufficiale. Anche ammesso che quanto indicato sia corretto, non è impossibile che i file scovati facciano riferimento a contenuti che in realtà non arriveranno mai all'interno di Call of Duty.