Teen Titans: il cosplay di Raven da yayaizen punta sul classico fascino gotico

Dalla serie Teen Titans arriva l'ispirazione per questo cosplay di Raven da parte di yayaizen, che mette in scena un'interpretazione classica del personaggio DC Comics, nel suo stile gotico e fascinoso.

Raven, nota anche come "Corvina" dalle nostre parti, specialmente per quanto riguarda la serie animata in edizione italiana, è uno dei personaggi principali della serie in questione, e in questo caso la modella ne riprende precisamente il look originale, riuscendo a riprodurla con notevole fedeltà.

Il personaggio in questione, infatti, ha elementi decisamente dark, trattandosi di un ibrido demoniaco proveniente dalla dimensione di Azarath, in quanto figlia del demone Trigon, dunque è normale che il suo aspetto possa rientrare in un'atmosfera da Halloween, con l'abito scuro e i tratti quasi da villain.