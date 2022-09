Teen Titans: il cosplay di Raven da Snitchery è davvero perfetto

Dai Teen Titans arriva la fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di Raven da parte di Snitchery, che rappresenta forse una delle migliori interpretazioni del personaggio che abbiamo visto di recente, come fedeltà all'originale.

La Raven di Snitchery, nota anche come "Corvina" dalle nostre parti, specialmente per quanto riguarda la serie animata in edizione italiana, riprende precisamente il modello originale del personaggio, riuscendo a riprodurla con una fedeltà quasi inquietante, sotto certi aspetti.

Trattandosi, in fondo, di un ibrido demoniaco proveniente dalla dimensione di Azarath, figlia del demone Trigon, non c'è da stupirsi se il suo aspetto sembra un po' fuori dalle righe: gli occhi bianchi e il colorito alquanto cadaverico rientrano precisamente nello stile caratteristico del personaggio creato da DC Comics.

In tutto questo, il set fotografico di Snitchery appare molto in linea con lo stile tradizionale del personaggio, se non fosse per la presenza dello smartphone e la classica posa da selfie alla moda. Trattandosi comunque di una Teen Titans, è giusto anche che abbia qualche velleità giovanile, dunque ci può decisamente stare.



Se siete in cerca di altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti come il cosplay di Malenia da Xenon_ne tratto da Elden Ring, quello di Caitlyn di Bellatrix Aiden da Arcane, Momo Yaoyorozu di saravanilly da My Hero Academia, il cosplay di A2 di Shirogane-sama da Nier Automata e quello di Michelangelo di Panterona da Ninja Turtles.