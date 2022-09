Teenage Mutant Ninja Turtles, il cosplay di Michelangelo di Panterona ci prende a schiaffi

Michelangelo non solo era un grande pittore e scultore e architetto e letterato del Rinascimento italiano, ma anche una delle quattro Teenage Mutant Ninja Turtles. Vediamolo rivivere e dare schiaffi in questo cosplay di Panterona, una delle nostre beniamine.

Come potete vedere, Panterona rilegge in modo estremamente libero il personaggio, sfruttando il suo fisico asciutto e statuario per dargli un maggiore slancio e un tocco molto più femminile. Il risultato è sicuramente apprezzabile, quanto originale.

Sicuramente non gli faremmo dipingere la Cappella Sistina, ma per una bella rissa in allegria va più che bene. Da notare anche l'abilità con cui Panterona maneggia l'arma. Forse i capelli eccessivamente lunghi potrebbero essere un impedimento, ma che importa? In fondo c'è il guscio di tartaruga a proteggerla.

Le Tartarughe Ninja nascono nel mondo dei fumetti e risalgono al 1984, quando i disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird pubblicarono la prima storia con l'editore statunitense Mirage Studios. Il grande successo ottenuto portò alla produzione della prima serie animata, risalente al 1987. Numerosi anche i videogiochi che le vedono protagoniste, come il recente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge o i titoli della raccolta Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.