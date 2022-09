Ken Il Guerriero: vediamo il trailer del musical

Lo sapevate che dalla serie Ken il Guerriero è stato tratte anche un musical? Se non ci credete, allora sarete stupiti dal trailer che si trova in testa alla notizia, che mostra all'opera alcuni degli interpreti di questa stravagante riduzione dell'opera di Buronson e Hara.

Il filmato è stato pubblicato prima dell'arrivo della compagnia al teatro Bunkamura Orchard Hall di Tokyo, dove rimarrà dal 25 al 30 settembre, per poi andare al Canal City Theater di Fukuoka, dove sarà in programma dal 7 al 10 ottobre 2022. Inoltre il 27 settembre si svolgerà un incontro con alcuni degli attori: Yusuke Onuki (Kenshiro), Kanata Irei (Juza), Takuya Uehara (Shin), Yohei Isshiki (il giovane Raoh) e Hiroki Hyakuna (il giovane Toki); che potrà essere guardato dal vivo al Living Room Cafe & Dining di Shibuya o in streaming su internet.

Evidentemente il musical ha ottenuto un grande successo, visto che è in giro da fine 2021 e le repliche non sono mancate. Lo spettacolo è frutto di uno sforzo internazionale che vede i giapponesi Sachiko Ishimaru e Ako Takahashi alla regia e alla scrittura, il cinese Zhao Ming alla coreografia e il compositore americano Frank Wildhorn alle musiche.