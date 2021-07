La serie Fist of the North Star, da noi meglio conosciuta come Ken il Guerriero, sta per diventare un... musical. Sì, proprio uno spettacolo teatrale pieno di balli e canti. Immaginiamo che chiunque conosca l'opera originale sia abbastanza stupito dall'apprendere la notizia, anche perché è davvero difficile immaginare Ken che colpisce tsubo mentre balla e canta. Evidentemente la compagnia teatrale giapponese Horipro Stage non la vede allo stesso modo e ha deciso di lanciarsi in questo difficile adattamento.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Ken il Guerriero è ambientato in un mondo post nucleare dove Kenshiro, il protagonsita, va in giro a far scoppiare (letteralmente) cattivoni usando le tecniche della scuola di Hokuto, di cui è stato nominato successore. Si tratta di una serie molto violenta, davvero difficile da replicare a teatro.

La locandina del musical di Ken il Guerriero

Il ruolo di Kenshiro sarà interpretato da Yusuke Onuki, attore esperto di musical, diventato famoso per ruoli importanti come il Bert di Marry Poppins e la versione adulta di Billy Elliot in Billy Elliot: The Musical. Certo, questa sarà la prima volta che dovrà far scoppiare i suoi colleghi, ma sono dettagli (si scherza).

Per entrare nel ruolo, Onuki ha lavorato con un personal trainer così da sviluppare un fisico più vicino a quello di Kenshiro. Il nostro dovrà cantare, danze e combattere sulla scena contro Takuya Uehara e Kandai Ueda che interpreteranno Shin. Altri attori coinvolti nel progetto sono Kanata Irei e Rio Uehara, che si alterneranno nei ruoli di Rei e Juza, e Kazuki Kato e Ryunosuke Onoda, che si alterneranno nel ruolo di Toki. Dello spettacolo farà parte anche Raul, il cui attore non è stato ancora svelato.

Dal punto di vista produttivo, il musical di Ken il Guerriero è una sforzo internazionale che vede i giapponesi Sachiko Ishimaru e Ako Takahashi alla regia e alla scrittura, il cinese Zhao Ming alla coreografia e il compositore americano Frank Wildhorn alle musiche.

La prima del musical di Hokuto no Ken è prevista per dicembre 2021 al Nissay Theatre di Tokyo. L'anno successivo la compagnia andrà in Cina per alcune date.