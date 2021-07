Xbox Series X ha venduto più di PS5 a giugno 2021 in USA

Xbox Series X ha venduto più di PS5 in USA a giugno 2021. La console più venduta per numero di unità è Nintendo Switch, ma la console di Microsoft è quella che ha prodotto più ricavi.

A svelarlo è stata la compagnia di analisi del mercato USA NPD, che ha sottolineato come il salto nelle vendite ci sia stato subito dopo l'E3 2021, dove Microsoft ha fatto moltissimi annunci, presentando una ricca line up di giochi per i prossimi mesi, tra i quali Forza Horizon 5 e Starfield.

Stando all'analista Matt Piscatella di NPD, quello appena passato è stato il giugno migliore in assoluto per il brand Xbox in termini di console vendute e ricavi complessivi, probabilmente il primo in cui la console di Microsoft ha venduto più di PS5 in USA. Da notare che a giugno Sony ha sparato una cartuccia importante per il suo hardware di ultima generazione: Ratchet & Clank: Rift Apart, probabilmente la sua esclusiva più importante del 2021, se sarà confermato il rinvio di Horizon Forbidden West.

Difficile in questo caso attribuire il successo della nuova Xbox (il dato comprende anche Series S ndr) alla carenza di scorte di PS5, visto che Series X ha lo stesso identico problema.