Demon Slayer Il Castello dell'Infinito è già il film anime originale col voto più alto in assoluto su IMDb

Il film ha infatti una media di 8,9 / 10 ed è quindi il lungometraggio anime originale con il voto più alto sulla piattaforma .

Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito (Parte 1) non è ancora arrivato in tutto il mondo ma è già un successo enorme non solo al box office (con oltre $200 milioni in vari mercati asiatici), ma anche a livello di votazioni su IMDb.

Quali film anime sono stati battuti da Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito

Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito è così stato in grado di superare anche nomi di alto livello come Your name - che vanta un 8,4 su 10 -, così come il famoso La forma della voce (8,1 su 10) e Perfect Blue (8,0 su 10).

Di conseguenza ha battuto tutti i film dello Studio Ghibli, che sono i preferiti di tanti appassionati di animazione. Ovviamente il voto medio di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito potrebbe cambiare delle prossime settimane, soprattutto come conseguenza dell'arrivo in occidente.

C'è però da precisare che il risultato ottenuto da Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito è ancora inferiore ad L'attacco dei Giganti: L'ultimo attacco che può vantare un notevole 9,2 su 10: quest'ultimo però è un rifacimento della serie animata, non un lungometraggio anime originale, di conseguenza viene escluso dalla classifica.

Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito è invece un adattamento dell'arco narrativo con lo stesso nome del manga di Demon Slayer. Al di là dei voti, Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito domina anche al botteghino grazie a due record: ha il maggior incasso in un singolo giorno al box office in Giappone e anche il maggior incasso nel fine settimana di uscita nella storia giapponese. Potrebbe inoltre diventare il film anime con il maggior incasso di sempre, battendo un altro film della serie, Demon Slayer - Il treno Mugen, che aveva incassato 500 milioni di dollari nel 2020.

In Italia, Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito arriverà l'11 settembre, mentre parte 2 e 3 hanno dei periodi di uscita già annunciati.