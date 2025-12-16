La serie Evangelion cosa vi fa venire subito in mente? Bravi, proprio degli ami da pesca

Dici Evangelion e subito ti viene in mente una tranquilla domenica passata a pescare . In realtà la serie ha davvero un legame con i pesci, visto che il sistema di respirazione dei piloti degli Eva è stato ispirato proprio dagli abitanti del mondo subacqueo. Del resto la vita sulla Terra viene da lì, ma non tergiversiamo. Il produttore giapponese ha lanciato una linea di esche da pesca con il design di alcune unità di Evangelion, andata letteralmente a ruba. La collaborazione ha avuto talmente tanto successo che Dress ha deciso di ampliare la gamma di prodotti a tema Evangelion.

Esche filosofiche

Oltre alle esche già uscite, dedicate alle Unità Evangelion-01 e Unit-00, si è aggiunta anche l'Unit-02 di colore rosso, destinata a far impazzire sia gli otaku degli anime sia le trote iridee. Sono inoltre disponibili design ispirati a Shamshel, Gaghiel e Sahaquiel, degli angeli che sicuramente piaceranno alle trote.

Esche di Evangelion per la pesca

Le esche saranno vendute al prezzo di 1.518 yen (circa 9 euro) ciascuna e confezionate in scatole a sorpresa, che non permettono di sapere quella che si sta acquistando. Non sia mai che si completi la collezione prima di aver acquistato molte più esche del necessario.

Si tratta di esche Drepan, il modello distintivo di Dress, progettate per generare delle vibrazioni che imitano fedelmente le increspature provocate dai pesci esca oceanici. Sono disponibili anche jig a forma di sardina A.T. Iwashi, con design ispirati alle Unit-01 o Unit-02 di Evangelion, da 30 o 40 grammi.

La linea di prodotti di Dress non si limita alle esche, visto che ci sono anche altri accessori come un secchio/borsa impermeabile chiamato bakkan, utilizzabile per trasportare attrezzatura, esche e persino pesci vivi, a seconda delle necessità.

E a proposito di pinze, è disponibile anche un modello in alluminio da 8 pollici con il design ispirato alla Unit-02. Servono per recuperare le esche, tagliare il filo e rimuovere i piombi

Dress propone inoltre una versione delle sue pinze Grasper Gradius con design Evangelion Unit-02 Beast Form 2nd Phase (Type 1), oltre a una variante esclusiva online dedicata alla Unit-13 Pseudo-Evolution 3rd Phase.

Gli sticker

Se non avete molti soldi da spendere ma volete comunque avere una testimonianza della fusione di pesca ed Evangelion, ci sono degli adesivi da 800 yen che fanno al caso vostro. Ogni adesivo riporta la scritta "FISH AND SHELLFISH CAPTURE PROJECT". Come privarsene?