FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo sta per ricevere un grosso DLC per Natale

Level-5 ha annunciato che presto pubblicherà un grosso DLC per FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo. Si chiama "The Sinister Broker Bazario's Schemes" e sarà completamente gratuito. Quanto presto? Non dovrebbe mancare molto, visto che si parla di un arrivo intorno a Natale. Quindi potrebbe essere disponibile già verso il fine settimana o, più tardi, la settimana prossima.