FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo sta per ricevere un grosso DLC per Natale

Level-5 ha annunciato che presto pubblicherà un grosso DLC per FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo. Si chiama "The Sinister Broker Bazario's Schemes" e sarà completamente gratuito. Quanto presto? Non dovrebbe mancare molto, visto che si parla di un arrivo intorno a Natale. Quindi potrebbe essere disponibile già verso il fine settimana o, più tardi, la settimana prossima.
I contenuti del DLC
La storia di The Sinister Broker Bazario's Schemes si svolge a Ginormosia, un luogo che sta subendo una misteriosa trasformazione.
Al centro della storia c'è Bazario, un nuovo personaggio il cui sorriso inquietante sembra nascondere innumerevoli segreti. Quando una strana gemma inizia a brillare, la scena si sposta su Ginormosia, diventto un luogo oscuro e minaccioso. Che sta accadendo?
I giocatori potranno affrontare nuovi mostri, imbattersi in un misterioso artefatto che emette fumo e scoprire equipaggiamenti e cavalcature completamente inediti.
Purtroppo, al momento non ci sono altre informazioni sul DLC. Level-5 invita a rimanere sintonizzati sui canali ufficiali della compagnia per sapere dell'uscita di "The Sinister Broker Bazario's Schemes" e per avere maggiori dettagli su cosa possiamo aspettarci.
FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo è un gioco di ruolo con elementi gestionali pensato per essere il più rilassante possibile. Ambientato in un mondo davvero vasto, ha ben il 92% di recensioni positive su Steam, con le ultime che sono positive per il 98%.