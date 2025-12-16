3

Lo sviluppo di Reanimal è terminato: la data di uscita non cambierà

Reanimal, l'avventura horror di Tarsier Studios, è completo: il team di sviluppo ha finito i lavori e quindi la data di uscita non cambierà all'ultimo secondo. Vediamo la loro comunicazione.

Reanimal, il nuovo gioco dai creatori dei primi due Little Nightmares, ha terminato lo sviluppo e la data di uscita, già precedentemente annunciata, è assicurata. Non ci saranno ritardi di alcun tipo, per la gioia dei fan degli horror.

L'annuncio è avvenuto tramite un comunicato stampa e dei post sui social media.

La comunicazione su Reanimal

"L'avventura horror cooperativa Reanimal di Tarsier Studios, i creatori di Little Nightmares I e II, è ufficialmente entrata in fase gold", ha dichiarato l'editore. "THQ Nordic ha confermato che il gioco è ora completo e pronto per il lancio multipiattaforma su Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S venerdì 13 febbraio 2026!"

Ovviamente esiste sempre la remota possibilità che qualcosa vada storto e il gioco - o anche solo una delle sue versioni - debba essere rimandato, ma di norma quando un gioco è "gold", ovvero ha completato lo sviluppo, non capita nulla di strano. Spesso i problemi possono sorgere con la certificazione dei negozi digitali, ma a questo giro sembra che gli autori abbiano tutto il tempo di completare il processo e assicurarsi che non vi siano limitazioni.

In attesa di nuove informazioni da parte degli sviluppatori, vi segnaliamo che ad agosto abbiamo provato un assaggio di Reanimal e vi abbiamo raccontato cosa aspettarsi da questa nuova piccola grande avventura orrifica.

