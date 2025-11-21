Reanimal Deluxe Edition per PS5 è disponibile per il preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile il preordine di Reanimal per PS5, precisamente la Deluxe Edition, a 59,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni successivi all'uscita del gioco (13 febbraio 2026). Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Cos'è Reanimal

Si tratta del nuuovo gioco dei creatori di Little Nightmares I e II. Preparati a una nuova esperienza terrificante in cui dovrai vestire i panni di due orfani, fratello e sorella, che dovranno salvare alcuni amici scomparsi. Si tratta quindi di un'avventura cooperativa horror, quindi inquietante e con un'atmosfera carica di tensione. La trama è ricca di sorprese e ramificazioni, mentre sarà possibile esplorare diverse ambientazioni.

L'Edizione Deluxe include anche il Season Pass e il DLC in preordine. Il gioco sarà disponibile per giocatore singolo o in co-op locale e online, con un'inquadratura pensata per amplificare la tensione e il senso di claustrofobia.