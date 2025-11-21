Daemon X Machina: Titanic Scion è in promozione per il Black Friday sia per Switch 2 sia per Xbox Series X

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo in occasione delle offerte del Black Friday sulle versioni Switch 2 e Xbox Series X di Daemon X Machina: Titanic Scion. Lo sconto attivo, per la versione dedicata alla console Nintendo, è del 29% per un costo finale di 49,99€, mentre per la versione Xbox Series X parliamo di uno sconto più corposo del 43% ed un costo finale di 39,99€. In entrambi i casi siamo di fronte al minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco (per entrambe le versioni) direttamente da questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso:
Ulteriori dettagli sul gioco
Daemon X Machina: Titanic Scion offre un'esperienza fantascientifica ancora più ampia e coinvolgente. Questo nuovo capitolo introduce una storia epica e un gameplay pensato per essere accessibile anche ai principianti, senza però rinunciare alla profondità che ha conquistato i fan della serie.
Il cuore del gioco ruota attorno al tuo Arsenale, ora concepito come una tuta corazzata altamente versatile. Hai la possibilità di personalizzare ogni dettaglio del suo aspetto e del suo equipaggiamento, rendendo il tuo mech una vera estensione di te stesso. Puoi inoltre fabbricare e raccogliere nuovi elementi, ampliando le tue opzioni strategiche in battaglia e modellando uno stile di combattimento unico. L'avventura diventa ancora più intensa grazie alla modalità multiplayer cooperativa. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.