Daemon X Machina: Titanic Scion è in promozione per il Black Friday sia per Switch 2 sia per Xbox Series X

Ulteriori dettagli sul gioco

Daemon X Machina: Titanic Scion offre un'esperienza fantascientifica ancora più ampia e coinvolgente. Questo nuovo capitolo introduce una storia epica e un gameplay pensato per essere accessibile anche ai principianti, senza però rinunciare alla profondità che ha conquistato i fan della serie.

Il cuore del gioco ruota attorno al tuo Arsenale, ora concepito come una tuta corazzata altamente versatile. Hai la possibilità di personalizzare ogni dettaglio del suo aspetto e del suo equipaggiamento, rendendo il tuo mech una vera estensione di te stesso. Puoi inoltre fabbricare e raccogliere nuovi elementi, ampliando le tue opzioni strategiche in battaglia e modellando uno stile di combattimento unico. L'avventura diventa ancora più intensa grazie alla modalità multiplayer cooperativa. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.