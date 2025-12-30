Assassin's Creed potrebbe puntare di più su sistemi di movimento influenzati dal fisico dei personaggi

Una delle caratteristiche fondamentali della saga di Assassin's Creed è il sistema di movimento, la capacità dei personaggi di arrampicarsi, saltare e afferrare sporgenze, per mettere in atto mosse parkour spettacolari.

Con l'arrivo di Assassin's Creed Shadows e l'introduzione di due personaggi alquanto diversi - Naoe e Yasuke - si ha però introdotto una novità: i personaggi hanno modi di muoversi unici.