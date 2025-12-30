Assassin's Creed potrebbe puntare di più su sistemi di movimento influenzati dal fisico dei personaggi

Una delle caratteristiche fondamentali della saga di Assassin's Creed è il sistema di movimento, la capacità dei personaggi di arrampicarsi, saltare e afferrare sporgenze, per mettere in atto mosse parkour spettacolari.
Con l'arrivo di Assassin's Creed Shadows e l'introduzione di due personaggi alquanto diversi - Naoe e Yasuke - si ha però introdotto una novità: i personaggi hanno modi di muoversi unici.
Il commento del director Assassin's Creed Shadows
Ne ha parlato anche il director di Shadows, Simon Lemay-Comtois, spiegando a GamesRadar+ quanto segue: "[Yasuke e Naoe] hanno fisicità molto diverse nel modo in cui si muovono. Penso che qualsiasi futuro assassino che andremo a interpretare, ad esempio se è maschio o se è leggermente più grande, tutte queste caratteristiche possono e dovrebbero influenzare un po' il modo in cui la sua fisicità si traduce nel mondo."
Inoltre, capacità e strumenti unici dei personaggi possono influenzare il loro modo di muoversi, come accade con Naoe che dispone di un rampino che le permette di salire e scendere più rapidamente dai luoghi sopraelevati.
Evolvere il sistema di movimento, anche in base al tipo di fisico dei personaggi, potrebbe certamente essere un modo per dare freschezza alla saga, soprattutto nel caso nel quale ci siano più personaggi giocabili e quindi maggiore varietà e magari la possibilità di far cooperare i personaggi per raggiungere luoghi altrimenti bloccati.
Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma pare che prima di un nuovo capitolo ci sarà spazio per Assassin's Creed Black Flag Resynced.