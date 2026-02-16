Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

L'espansione Gli Artigli di Awaji per la versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows ha una data di uscita ufficiale, appena annunciata da Ubisoft: il pacchetto sarà disponibile per i possessori del gioco a partire dal prossimo 10 marzo.

Già accessibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Gli Artigli di Awaji introduce una nuova campagna da oltre dieci ore, caratterizzata da un'ambientazione inedita, da nuovi nemici e da ricompense esclusive che è possibile integrare all'interno dell'esperienza principale.

Ancora una volta al comando di Naoe e Yasuke, dovremo spingerci stavolta oltre la baia di Osaka per visitare l'isola di Awaji e andare alla ricera di un antico artefatto, trovando però lungo il cammino un gran numero di insidie e avversari molto potenti con cui confrontarci.

In particolare dovremo guardarci dal pericoloso clan Sanzoku Ippa, i cui componenti proveranno a metterci i bastoni fra le ruote per impedirci di seguire le tracce di un misterioso shinobi.