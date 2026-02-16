Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

L'espansione Gli Artigli di Awaji per la versione Nintendo Switch 2 di Assassin's Creed Shadows ha una data di uscita ufficiale, appena annunciata da Ubisoft: il pacchetto sarà disponibile per i possessori del gioco a partire dal prossimo 10 marzo.
Già accessibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Gli Artigli di Awaji introduce una nuova campagna da oltre dieci ore, caratterizzata da un'ambientazione inedita, da nuovi nemici e da ricompense esclusive che è possibile integrare all'interno dell'esperienza principale.
Ancora una volta al comando di Naoe e Yasuke, dovremo spingerci stavolta oltre la baia di Osaka per visitare l'isola di Awaji e andare alla ricera di un antico artefatto, trovando però lungo il cammino un gran numero di insidie e avversari molto potenti con cui confrontarci.
In particolare dovremo guardarci dal pericoloso clan Sanzoku Ippa, i cui componenti proveranno a metterci i bastoni fra le ruote per impedirci di seguire le tracce di un misterioso shinobi.
Un capitolo che ha superato le aspettative
Sebbene ci fossero diverse perplessità in proposito, Ubisoft ha dichiarato che Assassin's Creed Shadows e l'intera serie hanno superato le aspettative nell'ultimo trimestre, coinvolgendo un gran numero di giocatori e mantenendo gli alti standard a cui il franchise ci aveva abituato.
Inoltre l'espansione Gli Artigli di Awaji è riuscita nell'intento di riportare gli utenti nel gioco e si suppone accadrà lo stesso anche con la versione Nintendo Switch, in arrivo come detto il prossimo 10 marzo.