Assassin's Creed Shadows e l'intera serie hanno superato le aspettative di Ubisoft nell'ultimo trimestre

Ubisoft ha finalmente pubblicato il suo rapporto finanziario per l'ultimo trimestre, conclusosi alla fine di settembre 2025, in cui ha avuto modo di aggiornare sull'andamento delle sue serie più importanti, compresa quella Assassin's Creed. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, sia Assassin's Creed Shadows , l'ultimo capitolo, sia gli altri episodi sono andati meglio di quanto atteso a livello di performance.

Una serie di successo

"Il franchise di Assassin's Creed ha registrato un'ottima performance nel secondo trimestre, con Assassin's Creed Shadows e il resto del catalogo del brand che hanno superato le aspettative." C'è scritto nel rapporto, che poi riporta il dato complessivo della serie per coinvolgimento degli utenti.

"Dall'inizio dell'anno, Assassin's Creed ha totalizzato 211 milioni di giorni di gioco, circa il 35% in più rispetto alla media degli ultimi due anni. Shadows ha beneficiato del lancio della modalità New Game+, molto attesa dalla community e capace di introdurre un livello di difficoltà superiore e nuove sfide per i giocatori."

L'espansione Claws of Awaji, pubblicata il 16 settembre, ha contribuito a riportare i giocatori in gioco. È stata elogiata come un'aggiunta solida al titolo base, grazie a nuovi e unici scontri con boss all'interno di un'atmosfera splendida e cupa. Guardando avanti, Assassin's Creed Shadows raggiungerà un pubblico ancora più ampio con il lancio su Nintendo Switch 2 previsto per il 2 dicembre.

Oltre a Shadows, anche il resto del catalogo di Assassin's Creed ha ottenuto risultati molto positivi, confermando la forza del franchise. Passando al trimestre in corso, il 18 novembre è stato pubblicato Valley of Memory, un importante aggiornamento gratuito per Assassin's Creed Mirage, che introduce nuovi contenuti e un nuovo capitolo della storia di Basim ambientato ad AlUla. I primi feedback della community sono molto positivi: l'attività dei giocatori su Assassin's Creed Mirage è raddoppiata dopo il lancio dell'aggiornamento, permettendo al gioco di raggiungere la soglia dei 10 milioni di giocatori.