Kingston ha presentato un SSD portatile che sembra una chiavetta con doppia USB

Kingston Digital Europe ha introdotto il Dual Portable SSD , il primo drive a stato solido della casa concepito per funzionare senza cavi e offrire portabilità e compatibilità tra diversi dispositivi. L'unità presenta un design compatto, con un involucro in metallo che richiama l'aspetto di una tradizionale chiavetta USB ma che al tempo stesso garantisce resistenza e portabilità. La connessione può avvenire sia tramite USB-A sia tramite USB-C, consentendo di spostare file tra laptop, desktop o dispositivi mobili senza necessità di adattatori aggiuntivi.

Le specifiche del Dual Portable SSD di Kingston

Grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2, il nuovo drive di Kingston raggiunge velocità fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura, valori che rendono la gestione di contenuti ad alta risoluzione e file di grandi dimensioni più rapida rispetto alle soluzioni tradizionali. Le capacità disponibili vanno da 512 GB fino a 2 TB, dimensioni sufficienti a contenere documenti di lavoro, collezioni fotografiche o video in formato 4K.

Si tratta di una soluzione versatile, in grado di funzionare in diversi contesti: dalla scrivania all'uso in mobilità. L'SSD Dual Portable consente inoltre di effettuare backup e trasferimenti in maniera autonoma, senza necessità di software aggiuntivi, e promette un livello di compatibilità elevato con sistemi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android e iOS/iPadOS.

Sul piano tecnico, l'unità utilizza memoria NAND 3D e mantiene dimensioni contenute (71,85 x 21,1 x 8,6 mm) con un peso di appena 13 grammi. Le temperature operative sono comprese tra 0°C e 60°C, mentre quelle di stoccaggio vanno da -20°C a 85°C, permettendo l'uso anche in ambienti non particolarmente controllati. Kingston fornisce cinque anni di garanzia limitata e supporto tecnico gratuito, elementi che rafforzano l'affidabilità percepita del prodotto senza trasformarlo in un messaggio promozionale.

Scheda tecnica Kingston Dual Portable SSD