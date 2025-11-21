0

CMF BY NOTHING Buds Pro 2: cuffie bluetooth con audio HiFi, cancellazione attiva del rumore e ChatGPT integrato al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione delle offerte per il Black Friday le cuffie bluetooth CMF by Nothing vengono vendute al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/11/2025
CMF BY NOTHING Buds Pro 2

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni per il Black Friday, è presente e disponibile una promo interessante sulle CMF BY NOTHING Buds Pro 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo finale d'acquisto di 39,95€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare gli auricolari direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Gli auricolari Buds Pro 2 rappresentano il massimo della tecnologia audio portatile, combinando prestazioni eccezionali, personalizzazione avanzata e IA integrata. La qualità del suono è straordinaria: grazie alla certificazione Hi-Res e alla tecnologia LDAC. La Ultra Bass Technology 2.0 aggiunge profondità e ritmo alla tua musica.

Ulteriori dettagli

La cancellazione attiva del rumore ibrida avanzata fino a 50 dB assicura concentrazione anche in movimento, mentre la tecnologia intelligente ANC ottimizza automaticamente la soppressione dei suoni ambientali. Le chiamate sono cristalline grazie ai 6 microfoni ad alta definizione, Clear Voice Technology 2.0 e Wind Noise Reduction 2.0, che riducono il rumore esterno e del vento.

61Lrhcdbel Ac Sl1500

Con una batteria da 60 mAh per auricolare, i Buds Pro 2 offrono 10 ore di musica non stop e fino a 43 ore con la custodia, con ricarica rapida. Inoltre, puoi interagire con ChatGPT direttamente dagli auricolari su telefoni CMF e Nothing.

