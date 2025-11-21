CMF BY NOTHING Buds Pro 2: cuffie bluetooth con audio HiFi, cancellazione attiva del rumore e ChatGPT integrato al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni per il Black Friday, è presente e disponibile una promo interessante sulle CMF BY NOTHING Buds Pro 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo finale d'acquisto di 39,95€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare gli auricolari direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Gli auricolari Buds Pro 2 rappresentano il massimo della tecnologia audio portatile, combinando prestazioni eccezionali, personalizzazione avanzata e IA integrata. La qualità del suono è straordinaria: grazie alla certificazione Hi-Res e alla tecnologia LDAC. La Ultra Bass Technology 2.0 aggiunge profondità e ritmo alla tua musica.
Ulteriori dettagli
La cancellazione attiva del rumore ibrida avanzata fino a 50 dB assicura concentrazione anche in movimento, mentre la tecnologia intelligente ANC ottimizza automaticamente la soppressione dei suoni ambientali. Le chiamate sono cristalline grazie ai 6 microfoni ad alta definizione, Clear Voice Technology 2.0 e Wind Noise Reduction 2.0, che riducono il rumore esterno e del vento.
Con una batteria da 60 mAh per auricolare, i Buds Pro 2 offrono 10 ore di musica non stop e fino a 43 ore con la custodia, con ricarica rapida. Inoltre, puoi interagire con ChatGPT direttamente dagli auricolari su telefoni CMF e Nothing.