Un lungo video di gameplay di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 arriva online

Assassin's Creed Shadows è in arrivo finalmente anche su Nintendo Switch 2 e gli appassionati delle avventure di Ubisoft possono ora esplorare il Giappone sulla console della grande N.

Ovviamente viene da chiedersi che tipo di compromessi siano stati fatti nel realizzare questo port e sebbene Ubisoft abbia già mostrato in che modo abbia applicato tecnologie come il VRR e il DLSS, sarebbe interessante vedere il gioco in azione. Per fortuna, un utente ha ricevuto una copia fisica in anticipo e ha realizzato un video di 35 minuti mostrando il gameplay dell'avventura.