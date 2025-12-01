Un lungo video di gameplay di Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2 arriva online

Assassin's Creed Shadows è in arrivo finalmente anche su Nintendo Switch 2 e gli appassionati delle avventure di Ubisoft possono ora esplorare il Giappone sulla console della grande N.
Ovviamente viene da chiedersi che tipo di compromessi siano stati fatti nel realizzare questo port e sebbene Ubisoft abbia già mostrato in che modo abbia applicato tecnologie come il VRR e il DLSS, sarebbe interessante vedere il gioco in azione. Per fortuna, un utente ha ricevuto una copia fisica in anticipo e ha realizzato un video di 35 minuti mostrando il gameplay dell'avventura.
Il lungo video di gameplay di Assassin's Creed Shadows
L'utente in questione è aWiibo. Qui sotto potete vedere il lungo video (in lingua inglese ma senza commentario) nel quale viene mostrato Assassin's Creed Shadows. L'utente afferma che il gioco è stato registrato nella versione 1.0.15, quindi dopo l'arrivo di altri aggiornamenti è possibile che il gioco risulti diverso.
Il video mostra la sequenza iniziale del videogioco, quindi se non volete spoiler vi consigliamo di saltare al minuto 12:36 per passare al gameplay. Nello specifico viene mostrato il combattimento con le armi bianche, per poi passare nelle fasi finali alle sequenze di furtività.
Chiaramente un singolo video non è sufficiente per farsi un'idea precisa dei risultati raggiunti (e la compressione di YouTube non aiuta) ma permette di vedere in linea di massima cosa è stata in grado di fare Ubisoft con Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2.
Ricordiamo infine che Assassin's Creed Shadows avrà altri contenuti per l'Anno 2, ma non espansioni grandi come Gli Artigli di Awaji.