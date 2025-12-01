1

Il PS Blog apre le votazioni ai migliori giochi del 2025: pensate di sapere già chi vincerà?

Le votazioni per i videogiochi più amati di quest'anno sono ora aperte tramite il PlayStation Blog di Sony: vediamo chi sono i candidati scelti dalla compagnia giapponese.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/12/2025
PS5 e il controller DualSense

Il PS Blog ha aperto le votazioni per i videogiochi più amati del 2025 e permette ai fan di indicare quali sono le opere e i personaggi che hanno preferito quest'anno, in varie categorie.

Potrete votare nelle seguenti sezioni:

  • Miglior nuovo personaggio
  • Migliore storia
  • Migliore grafica
  • Miglior direzione artistica
  • Miglior design audio
  • Miglior colonna sonora
  • Migliori funzioni di accessibilità
  • Migliore uso del DualSense
  • Miglior remaster/remake
  • Migliore esperienza multigiocatore
  • Miglior gioco continuamente supportato
  • Miglior espansione
  • Miglior gioco sportivo
  • Miglior gioco indipendente
  • Miglior gioco per PS VR2
  • Miglior gioco per PS4
  • Miglior gioco per PS5
  • Studio di sviluppo dell'anno
  • Gioco più atteso del 2026 e oltre

Le due votazioni più importanti dei premi del PS Blog

Per quanto riguarda la categoria più "calda", ovvero il gioco dell'anno per PS5, i candidati sono molteplici:

  • Absolum
  • Arc Raiders
  • Assassin's Creed Shadows
  • Baby Steps
  • Battlefield 6
  • Blue Prince
  • Borderlands 4
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Digimon Story Time Stranger
  • Doom: The Dark Ages
  • Elden Ring Nightreign
  • Ghost of Yōtei
  • Hell Is Us
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Kingdom Come Deliverance II
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  • Monster Hunter Wilds
  • Ninja Gaiden 4
  • Silent Hill f
  • Split Fiction
  • The Outer Worlds 2
  • Trails in the Sky 1st Chapter

Ecco invece i team candidati al premio Studio dell'anno:

  • AdHoc Studio
  • Battlefield Studios
  • Dogubomb
  • FromSoftware
  • Kenny Sun and Friends
  • Kojima Productions
  • LizardCube
  • Machine Games
  • Neobards
  • NetEase Games
  • Obsidian
  • Ryu Ga Gotoku Studio
  • Sandfall Interactive
  • Sucker Punch Productions
  • Team Cherry
Astro Bot è il Gioco dell'Anno per il PlayStation Blog, scopriamo tutti i vincitori Astro Bot è il Gioco dell'Anno per il PlayStation Blog, scopriamo tutti i vincitori

Le votazioni possono essere inviate in modo indipendente per ogni singola categoria, quindi non potete facilmente ignorare le categorie che non vi interessano. Trovate il tutto a questo indirizzo.

#Sony
