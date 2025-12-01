Il PS Blog apre le votazioni ai migliori giochi del 2025: pensate di sapere già chi vincerà?

Il PS Blog ha aperto le votazioni per i videogiochi più amati del 2025 e permette ai fan di indicare quali sono le opere e i personaggi che hanno preferito quest'anno, in varie categorie.
Potrete votare nelle seguenti sezioni:
- Miglior nuovo personaggio
- Migliore storia
- Migliore grafica
- Miglior direzione artistica
- Miglior design audio
- Miglior colonna sonora
- Migliori funzioni di accessibilità
- Migliore uso del DualSense
- Miglior remaster/remake
- Migliore esperienza multigiocatore
- Miglior gioco continuamente supportato
- Miglior espansione
- Miglior gioco sportivo
- Miglior gioco indipendente
- Miglior gioco per PS VR2
- Miglior gioco per PS4
- Miglior gioco per PS5
- Studio di sviluppo dell'anno
- Gioco più atteso del 2026 e oltre
Le due votazioni più importanti dei premi del PS Blog
Per quanto riguarda la categoria più "calda", ovvero il gioco dell'anno per PS5, i candidati sono molteplici:
- Absolum
- Arc Raiders
- Assassin's Creed Shadows
- Baby Steps
- Battlefield 6
- Blue Prince
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Digimon Story Time Stranger
- Doom: The Dark Ages
- Elden Ring Nightreign
- Ghost of Yōtei
- Hell Is Us
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come Deliverance II
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Monster Hunter Wilds
- Ninja Gaiden 4
- Silent Hill f
- Split Fiction
- The Outer Worlds 2
- Trails in the Sky 1st Chapter
Ecco invece i team candidati al premio Studio dell'anno:
- AdHoc Studio
- Battlefield Studios
- Dogubomb
- FromSoftware
- Kenny Sun and Friends
- Kojima Productions
- LizardCube
- Machine Games
- Neobards
- NetEase Games
- Obsidian
- Ryu Ga Gotoku Studio
- Sandfall Interactive
- Sucker Punch Productions
- Team Cherry
Le votazioni possono essere inviate in modo indipendente per ogni singola categoria, quindi non potete facilmente ignorare le categorie che non vi interessano. Trovate il tutto a questo indirizzo.