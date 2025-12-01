Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming è disponibile Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch a 11,69 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 14,26 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del titolo da riscattare su Nintendo eShop . Il procedimento è semplicissimo e ti porterà via poco tempo: non dovrai fare altro che incollare o inserire la chiave di gioco che riceverai una volta effettuato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Dragon Ball FighterZ

Si tratta del picchiaduro 2D sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco Entertainment nel 2018. Questo gioco include scontri senza limiti, una grafica in stile anime e tecniche di combattimento facili da apprendere ma difficili da padroneggiare. Potrai creare la squadra dei tuoi sogni in scontri 3v3 e affinare le tue abilità per combo ad alta velocità. Troverai diverse modalità in base alle tue preferenze: partite classificate, incontri di gruppo con 6 partecipanti, lobby interattiva e molto altro ancora.

Le animazioni sono spettacolari e ovviamente troverai il roster completo di personaggi della serie Dragon Ball. Se sei interessato e vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.