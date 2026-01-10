Dragon Quest 11: Echi di un'era perduta ha raggiunto un altro traguardo di vendite su PC e console

Il dato arriva dall'ultimo comunicato ufficiale dedicato alla demo di Dragon Quest 7 Reimagined , in cui Square Enix conferma anche che la serie ha superato le 95 milioni di copie distribuite nel mondo. L'ultimo aggiornamento relativo all'undicesimo capitolo risaliva alla fine di maggio , quando si parlava di 8,5 milioni di copie: significa che in poco più di sette mesi si sono aggiunte circa altre 500.000 unità, un risultato tutt'altro che scontato per un gioco con diversi anni sulle spalle.

Sono passati più di sette anni dal lancio di Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta , ma l'apprezzato JRPG di Square Enix continua a macinare numeri notevoli. La compagnia giapponese ha infatti comunicato che sono state distribuite oltre 9 milioni di unità nel mondo.

Un classico del genere JRPG

Dragon Quest 11: Echi di un'era perduta è uscito per la prima volta in Giappone il 29 luglio 2017 su Nintendo 3DS e PS4, arrivando poi in Occidente nel 2018. Considerato uno dei capitoli più ambiziosi della saga, nel gioco vestiamo i panni di un giovane eroe, chiamato il Lucente, destinato a salvare il mondo da un'oscura minaccia. Questo pretesto ci porterà a vivere un'avventura da decine e decine di ore ricca di colpi di scena e caratterizzata da un sistema di combattimento a turni molto classico, come da tradizione della serie.

Il titolo è tornato successivamente in una versione ancora più ricca con Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva, inizialmente pubblicata su Nintendo Switch e poi approdata anche su altre piattaforme, diventando così il primo capitolo a raggiungere una diffusione davvero completa, tanto che a oggi è il più venduto della serie.