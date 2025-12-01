Mario + Rabbids Sparks of Hope per Switch è in sconto su Instant Gaming per il Cyber Monday

Su Instant Gaming è disponibile Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch a 9,99 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 12,19 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del titolo da riscattare su Nintendo eShop . Il procedimento è semplicissimo e ti porterà via poco tempo: non dovrai fare altro che incollare o inserire la chiave di gioco che riceverai una volta effettuato l'acquisto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Mario + Rabbids Sparks of Hope in offerta

Si tratta del gioco sviluppato e pubblicato da Ubisoft nel 2022 ed è un'avventura da non perdere, se ami il genere. Inoltre, è ambientato ovviamente nell'iconico universo di Mario, Luigi, Peach e tanti altri personaggi amati. Si tratta dell'acquisto perfetto, se vuoi vivere un'esperienza spensierata o semplicemente sei un appassionato. In questo caso dovrai sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, ovvero gli Spark.

Esplorerai pianeti suggestivi viaggiando nella galassia, completando missioni avvincenti e svelando misteriosi segreti in grado di intrattenerti per ore. Inoltre, troverai diversi boss da sconfiggere e dovrai utilizzare le tue abilità per farlo. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli al riguardo.