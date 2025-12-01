Call of Duty propone una collaborazione con Street Fighter, tra operatori, armi e non solo

Activision ha svelato un nuovo cross-over dedicato a Call of Duty. Precisamente, Call of Duty Mobile proporrà a breve una collaborazione con Street Fighter 6.
Sarà disponibile a partire dall'11 dicembre e proporrà nuovi operatori, armi a tema con Street Fighter e altre ricompense esclusive per chi partecipa all'evento di questo mese.
Il trailer del cross-over tra Call of Duty Mobile e Street Fighter 6
I giocatori di Call of Duty Mobile potranno accedere alla Hero's Collection Operator Series Armory, come detto in data 11 dicembre, che introdurrà quattro personaggi nello sparatutto (sebbene nel video se ne vedano cinque). Si tratta di volti più che noti per la saga picchiaduro di Capcom:
- Ryu
- Chun-Li
- Akuma
- Cammy
Non finisce però qui, perché il 13 dicembre ci sarà modo di accedere alla Champion's Collection Weapon Series Armory, che introduce delle skin per armi uniche, che saranno a tema con i personaggi di Street Fighter. L'account Youtube ufficiale di Call of Duty Mobile mostra tramite sequenze non di gameplay l'arrivo salvifico dei lottatori del picchiaduro della compagnia di Osaka.
