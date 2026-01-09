1

YouTube aggiorna i filtri di ricerca: ora è possibile scegliere se includere gli Shorts

YouTube sta rinnovando i filtri di ricerca per consentire un'esperienza ancora più efficace e personalizzata in base alle proprie preferenze. Tra le varie cose, sarà possibile includere (o escludere) gli Shorts.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/01/2026
YouTube

YouTube introdurrà alcune novità legate all'esperienza di ricerca, concentrandosi in particolar modo sui filtri. Attualmente è possibile sfruttare un pulsante per filtrare i contenuti, presente in alto a destra dello schermo dopo aver avviato una ricerca (tre puntini verticali in alto a destra, invece, su smartphone). Ebbene, questo menu dovrebbe cambiare leggermente e permettervi di scegliere se includere YouTube Shorts o meno. Altri filtri verranno rimossi per garantire una ricerca ancora più agevolata, ma vediamo meglio i dettagli.

Come cambieranno i filtri di ricerca su YouTube

A confermare queste novità è stata proprio YouTube con un post ufficiale. Dopo aver raccolto i feedback degli utenti, ha deciso di rendere la ricerca avanzata più efficace, con l'obiettivo di poter individuare in modo ancora più efficiente i contenuti preferiti.

La schermata attuale
La schermata attuale

Secondo quanto riportato, è stato aggiunto un nuovo filtro Shorts nella sezione "Tipo". Potrete quindi scegliere se visualizzare esclusivamente video brevi o di lunga durata. La sezione "Ordina per" verrà invece rinominata in "Priorità", mentre il filtro "Numero di visualizzazioni" verrà rinominato in "Popolarità".

La nuova schermata
La nuova schermata

Il numero di visualizzazioni verrà valutato in base ai tempi di visualizzazione e altri segnali che determinano la popolarità per quella specifica query, secondo quanto dichiarato.

Le opzioni rimosse

Altri filtri, invece, verranno rimossi, come "Data di caricamento - Ultima ora" e "Ordina per valutazione". Questi due, secondo YouTube, non funzionavano come previsto e "avevano contribuito alle lamentele degli utenti". Queste modifiche dovrebbero rendere la ricerca più semplice ed efficace, migliorando l'esperienza complessiva.

In questo modo, la piattaforma offrirà un maggiore controllo sulla ricerca, permettendo di trovare rapidamente i contenuti in base alle proprie preferenze o esigenze, riducendo al minimo i risultati poco pertinenti. E voi che ne pensate? Credete che queste nuove opzioni contribuiranno positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

