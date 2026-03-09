Il team di Clair Obscur: Expedition 33 cerca una "soluzione equa" con l'autore del fumetto Académie Clair-Obscur

La richiesta del team ha attirato parecchie critiche , anche perché lo studio è stato sempre visto come un piccolo team indie che è stato in grado di fronteggiare i colossi dell'industria videoludica, ma con questa mossa pare essersi un po' appiattito sugli standard di questi ultimi.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha chiesto la rimozione dalla vendita del fumetto L'Académie Clair-Obscur , per il possibile riferimento presente nel titolo, sebbene sia ben difficile considerare l'espressione "chiaroscuro" esclusivamente legata all'eccezionale RPG di Sandfall.

Dopo che il caso è diventato alquanto di dominio pubblico, Sandfall ha espresso la sua opinione sulla questione legata al fumetto "L'Académie Clair-Obscur" , riferendo di voler trovare una "soluzione equa" con l'autore .

Un accordo che soddisfi tutti?

C'è poi un'altra questione che rende la situazione particolarmente antipatica: l'autore del fumetto avrebbe effettivamente ragione, perché il nome del fumetto è stato reso pubblico prima dell'annuncio del gioco, ma ha rinunciato alla battaglia legale non potendola sostenere economicamente.



In base a quanto riferito dall'autore del fumetto, la registrazione del titolo risalirebbe a tre mesi prima dell'annuncio di Clair Obscur: Expedition 33, dunque non si tratterebbe in alcun modo di plagio o di un qualsiasi riferimento.

Nonostante questo, Olivier Gay, l'autore del fumetto, ha riferito di "non avere né l'energia né i soldi per prendere parte a una battaglia legale, specialmente contro a uno studio francese che apprezzo tantissimo".

Nelle ore scorse è arrivata infine anche la risposta ufficiale di Sandfall, che sembra essere un po' attenuata probabilmente dopo essersi resi conto della reazione avversa di gran parte del pubblico.

"Ciao a tutti, abbiamo visto le discussioni, grazie per aver portato la situazione alla nostra attenzione. Siamo in contatto con l'editore e Olivier per trovare una soluzione equa per tutti", ha scritto Sandfall in un messaggio alquanto stringato ma che sembra dimostrare quantomeno un'apertura per una soluzione che soddisfi un po' tutti.

Per il momento non ci sono altri commenti al riguardo. C'è da dire che il fumetto non ha in effetti nulla a che fare con il videogioco se non l'uso del medesimo termine, che a sua volta non è altro che la traduzione in francese della parola italiana "chiaroscuro", usata in storia dell'arte soprattutto a partire dal periodo rinascimentale per descrivere una particolare tecnica pittorica.