Fallout 4: Anniversary Edition ha un trailer di lancio su Nintendo Switch 2

Il trailer di lancio di Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 arriva in concomitanza con l'uscita dell'edizione fisica del gioco, in realtà già disponibile in formato digitale su Nintendo eShop da alcuni giorni.

Pubblicata sulle altre piattaforme lo scorso novembre per celebrare il decimo anniversario di Fallout 4, la Anniversary Edition porta anche sulla console ibrida giapponese i suoi tanti contenuti, con un pacchetto che appare davvero ricco di sostanza.

Oltre alla campagna di base, infatti, trovano posto in questa edizione anche tutte e sei le espansioni ufficiali, dunque Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World, capaci di ampliare in maniera sostanziale l'esperienza.

Non è tutto: la Anniversary Edition introduce un'enorme selezione di contenuti provenienti dal Creation Club, con oltre centocinquanta oggetti aggiuntivi che includono armi esclusive, nuove armature atomiche, set di costruzione per gli insediamenti, verniciature speciali, abitazioni uniche e perfino una curiosa variante di Dogmeat.