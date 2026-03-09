2

Fallout 4: Anniversary Edition ha un trailer di lancio su Nintendo Switch 2

In concomitanza con l'uscita del gioco in edizione fisica, ecco il trailer di lancio di Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/03/2026
La Power Armor di Fallout 4: Anniversary Edition
Il trailer di lancio di Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 arriva in concomitanza con l'uscita dell'edizione fisica del gioco, in realtà già disponibile in formato digitale su Nintendo eShop da alcuni giorni.

Pubblicata sulle altre piattaforme lo scorso novembre per celebrare il decimo anniversario di Fallout 4, la Anniversary Edition porta anche sulla console ibrida giapponese i suoi tanti contenuti, con un pacchetto che appare davvero ricco di sostanza.

Oltre alla campagna di base, infatti, trovano posto in questa edizione anche tutte e sei le espansioni ufficiali, dunque Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World, capaci di ampliare in maniera sostanziale l'esperienza.

Non è tutto: la Anniversary Edition introduce un'enorme selezione di contenuti provenienti dal Creation Club, con oltre centocinquanta oggetti aggiuntivi che includono armi esclusive, nuove armature atomiche, set di costruzione per gli insediamenti, verniciature speciali, abitazioni uniche e perfino una curiosa variante di Dogmeat.

Una doverosa celebrazione

Promosso a pieni voti da Digital Foundry, Fallout 4: Anniversary Edition per Nintendo Switch 2 si pone come una celebrazione doverosa per un gran bel capitolo della serie Bethesda, ma anche come un'operazione commerciale legata al successo della serie televisiva di Fallout.

Disponibile sulla piattaforma Prime Video con tutti gli episodi, la seconda stagione dello show con Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten punta infatti a consolidare l'eccellente accoglienza riservata alla prima stagione e a spingere le vendite dei videogiochi di Fallout.

