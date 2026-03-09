SiN: Reloaded annunciato da Nightdive: il remaster ha un periodo di uscita

In effetti, la versione rimasterizzata di SiN era stata annunciata già nel 2020, ma il progetto non sembrava essersi concretizzato nell'immediato: è dunque riemerso ora e con un piano decisamente più preciso e in gran parte realizzato, visto che l'uscita è prevista per quest'anno.

Un FPS molto particolare

Basato sul motore di Quake II, SiN è un gioco particolarmente caro agli appassionati di sparatutto in prima persona, in quanto univa azione adrenalinica a una costruzione del mondo fantascientifico molto interessante.

SiN: Reloaded punta a riproporre fedelmente le caratteristiche originali del gioco, attraverso una rimasterizzazione sullo stile tipico di Nightdive, che solitamente rimane molto vicina al materiale d'origine modernizzandolo però in maniera efficace.

Oltre alla tipica azione che oggi definiremmo da "boomer shooter", SiN si distingueva anche per un alto tasso di interazione con gli scenari, che introduceva situazioni alquanto varie oltre ai tipici scontri con armi da fuoco.

Tra hacking di terminali, utilizzo di meccanismi e strutture varie, il gioco ha alcuni elementi stealth e quasi da immersive sim all'interno della meccanica tipica da sparatutto.

SiN: Reloaded avrà grafica in 4K e fino a 144 frame al secondo, texture e modelli in alta definizione e includerà anche il pacchetto di missioni aggiuntive SiN: Wages of Sin.