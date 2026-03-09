2

SiN: Reloaded annunciato da Nightdive: il remaster ha un periodo di uscita

SiN: Reloaded è la versione rimasterizzata del vecchio sparatutto SiN di Ritual Entertainment, rielaborato dagli specialisti di Nightdive e in arrivo nel corso di quest'anno.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/03/2026
La copertina di SiN: Reloaded

La nuova operazione di remaster da parte degli specialisti di Nightdive riguarda SiN, lo sparatutto anni 90 di Ritual Entertainment che tornerà in versione rielaborata con SiN: Reloaded, in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2026, con data di uscita ancora da definire.

In effetti, la versione rimasterizzata di SiN era stata annunciata già nel 2020, ma il progetto non sembrava essersi concretizzato nell'immediato: è dunque riemerso ora e con un piano decisamente più preciso e in gran parte realizzato, visto che l'uscita è prevista per quest'anno.

Si tratta di una rielaborazione tecnica dell'originale SiN, sparatutto in prima persona uscito nel 1998 e sviluppato da Ritual Entertainment, che tornerà dunque sulle scene con una nuova versione.

Un FPS molto particolare

Basato sul motore di Quake II, SiN è un gioco particolarmente caro agli appassionati di sparatutto in prima persona, in quanto univa azione adrenalinica a una costruzione del mondo fantascientifico molto interessante.

SiN: Reloaded punta a riproporre fedelmente le caratteristiche originali del gioco, attraverso una rimasterizzazione sullo stile tipico di Nightdive, che solitamente rimane molto vicina al materiale d'origine modernizzandolo però in maniera efficace.

GOG potrebbe seguire l'esempio di Nightdive Studios in futuro e occuparsi anche di remaster

Oltre alla tipica azione che oggi definiremmo da "boomer shooter", SiN si distingueva anche per un alto tasso di interazione con gli scenari, che introduceva situazioni alquanto varie oltre ai tipici scontri con armi da fuoco.

Tra hacking di terminali, utilizzo di meccanismi e strutture varie, il gioco ha alcuni elementi stealth e quasi da immersive sim all'interno della meccanica tipica da sparatutto.

SiN: Reloaded avrà grafica in 4K e fino a 144 frame al secondo, texture e modelli in alta definizione e includerà anche il pacchetto di missioni aggiuntive SiN: Wages of Sin.

Segnalazione Errore
