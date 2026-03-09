15

Il prezzo di Xbox Project Helix sarà molto più basso rispetto a un PC equivalente?

Il noto leaker Kepler è intervenuto sulle voci riguardanti il prezzo di Xbox Project Helix, che potrebbe essere importante ma, a suo dire, sarà molto più basso rispetto a un PC equivalente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/03/2026
Xbox Series X

Il noto leaker Kepler è intervenuto per dire che, per quanto importante, il prezzo di Xbox Project Helix sarà molto più basso rispetto a un PC equivalente, specie alla luce degli attuali listini, fortemente influenzati dalla crisi delle memorie.

"PC equivalenti preassemblati costano ben oltre i 2000 dollari", ha scritto Kepler, lasciando intendere di avere ben più di un'idea in merito a quella che sarà la componentistica di Project Helix.

Il concetto che il leaker sembra voler esprimere è che Microsoft punterà a realizzare una macchina sì costosa ma estremamente conveniente laddove la si vada a paragonare a un PC dotato dello stesso hardware.

Xbox Project Helix potrebbe costare più di 1.000 euro Xbox Project Helix potrebbe costare più di 1.000 euro

Del resto in un contesto ormai privo di esclusive e con l'intenzione di rivolgersi esclusivamente a una nicchia di appassionati, a quale altro selling point potrebbe puntare Project Helix se non quello della convenienza rispetto all'effettiva potenza del sistema?

Un progetto nato morto?

Al di là della convenienza rispetto alla componentistica, non c'è dubbio che il fattore prezzo andrà a incidere sulle possibilità che Project Helix venda un determinato numero di unità, e in tal senso tornano in mente le parole di un insider, secondo cui la nuova piattaforma Microsoft sarà un insuccesso annunciato e persino voluto.

SneakersSO ha infatti spiegato che, a suo avviso, le vendite probabilmente basse di Project Helix fungeranno da giustificazione per chiudere definitivamente la divisione hardware di Xbox, e che i piani per la nuova "console" sono andati avanti unicamente perché ormai erano stati approvati e finanziati.

#Rumor #Microsoft
