"PC equivalenti preassemblati costano ben oltre i 2000 dollari", ha scritto Kepler, lasciando intendere di avere ben più di un'idea in merito a quella che sarà la componentistica di Project Helix .

Il noto leaker Kepler è intervenuto per dire che, per quanto importante, il prezzo di Xbox Project Helix sarà molto più basso rispetto a un PC equivalente , specie alla luce degli attuali listini, fortemente influenzati dalla crisi delle memorie.

Un progetto nato morto?

Al di là della convenienza rispetto alla componentistica, non c'è dubbio che il fattore prezzo andrà a incidere sulle possibilità che Project Helix venda un determinato numero di unità, e in tal senso tornano in mente le parole di un insider, secondo cui la nuova piattaforma Microsoft sarà un insuccesso annunciato e persino voluto.

SneakersSO ha infatti spiegato che, a suo avviso, le vendite probabilmente basse di Project Helix fungeranno da giustificazione per chiudere definitivamente la divisione hardware di Xbox, e che i piani per la nuova "console" sono andati avanti unicamente perché ormai erano stati approvati e finanziati.