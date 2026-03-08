1

Le dimensioni di WWE 2K26 su Nintendo Switch 2 sono il triplo di Monster Hunter e Fatal Frame

Nintendo ha rivelato le dimensioni di WWE 2K26, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, che a quanto pare sono parecchio diverse.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/03/2026
Cody Rhodes in WWE 2K26
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
A quanto pare le dimensioni di WWE 2K26 su Nintendo Switch 2 sono il triplo di Monster Hunter Stories 3 e Fatal Frame 2: il nuovo episodio della serie prodotta da 2K Games occupa la bellezza di 92,8 GB, mentre gli altri due titoli si accontentano di 29,3 GB ognuno.

Si tratta di numeri tutt'altro che casuali, se consideriamo che l'ultima edizione del gioco di wrestling include oltre quattrocento personaggi e diverse modalità a base narrativa, dallo Showcase dedicato a CM Punk alla nuova The Island, passando per La Mia Ascesa.

Il peso di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake rientra invece in una media ormai consolidata per i titoli per Nintendo Switch 2, legata alle dimensioni più contenute degli asset grafici rispetto a PS5 e Xbox Series X|S.

Per il resto, l'ultimo elenco proveniente da eShop riporta le dimensioni di una lista di giochi per Nintendo Switch che vanno da UFOPhilia (4,6 GB) a Zumba - Galactic Marble Blast (3,9 GB), da Six Seven Nights (3,3 GB) a DecaDungeons (2,5 GB), per continuare con nomi effettivamente poco noti al grande pubblico.

Due ritorni molto attesi

Terzo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si pone come un importante ritorno per lo spin-off della serie Capcom, pronto a catapultarci in una nuova e coloratissima avventura a base di Monstie, esplorazione e combattimenti.

Lo stesso si può dire di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, realizzato grazie alle richieste dei fan che chiedevano da tempo il ritorno del secondo, storico capitolo della saga survival horror giapponese.

