Perché 007 First Light è così importante per il brand?

Il suo nome è Bond, James Bond, e questa volta avrà una faccia nuova: più giovane, più moderna. È una ripartenza per tutta la serie, ora in mano ad Amazon.

La definizione più tagliente di James Bond, l'agente 007 nato dalla penna di Ian Fleming e poi portato al cinema dalla EON Productions della famiglia Broccoli e dalla Metro Goldwyn Mayer, l'ha data Judi Dench, che interpretava M nel film che avrebbe cambiato tutto, GoldenEye: "Un dinosauro misogino e sessista, una reliquia della Guerra Fredda". Sì, perché quando Fleming aveva scritto il suo Bond, lo aveva immaginato così: l'archetipo della spia occidentale contrapposto allo spionaggio sovietico. Violento, scontroso, eppure irresistibilmente affascinante. Mente e corpo d'acciaio: poteva resistere alle torture di Le Chiffre in Casino Royale, il primo libro della serie, che lo seviziava con malcelato godimento. Un uomo duro per tempi duri. Ma aveva anche tutte le storture dell'archetipo: il Bond letterario era un narcisista, un misogino, un razzista, uno che non potevi piegare all'empatia e alle buone maniere. E soprattutto era una forza reazionaria in un mondo diviso tra Est e Ovest. Una "reliquia della Guerra Fredda", appunto. Così, quando il muro di Berlino cadde nel 1989 e la Guerra Fredda formalmente finì, i Broccoli si trovarono a dover reinventare Bond. E non fu affatto facile. Non lo sarebbe stato nemmeno se il muro fosse rimasto su: Albert Broccoli, il patriarca della famiglia, stava per morire; c'era un contenzioso in corso nella produzione e Timothy Dalton, che aveva ricoperto il ruolo fino a quel momento (il quarto Bond dopo Sean Connery, George Lazenby e Roger Moore), aveva appena mollato. Prendere in mano 007 e trasformarlo in un personaggio moderno era come maneggiare dinamite. Lo sapeva Barbara Broccoli, figlia di Albert, che insieme al fratellastro Michael Wilson era passata al controllo creativo e produttivo, e lo sapeva tutto il resto del mondo. Uno 007 più moderno passa anche attraverso il suo rapporto con le donne che incontra in missione Forse il finale di questa storia lo sapete già, ma ve lo diciamo comunque: oltre 350 milioni di dollari di incasso. GoldenEye fu il primo film della saga a superare i 300 milioni di dollari; il più grande incasso fino a quel momento. E soprattutto fu in grado di rilanciare il personaggio: Pierce Brosnan rimase in quel ruolo per i successivi tre film. La produzione aveva affrontato in maniera intelligente il pericolo e ne aveva approfittato per riscrivere tutto. Un'occasione d'oro (d'altronde l'oro era anche nel titolo, ispirato alla casa in Jamaica dove Fleming scriveva i romanzi), che ci dà una chiave di lettura su ciò che sta succedendo nel 2026. Perché siamo un'altra volta in quel momento storico: un cambio al comando del brand, un periodo di enorme cambiamento, un'occasione per riscrivere il personaggio, e stavolta nei videogiochi. Più precisamente in 007 First Light.

La guerra dei Broccoli Forse bisogna partire dal più epocale di questi cambiamenti, che non è legato al mondo in continua trasformazione, ma alla caduta della dinastia che si è sempre - e per sempre intendo sempre - occupata del controllo creativo di Bond. Albert Broccoli comprò i diritti cinematografici direttamente da Ian Fleming per due soldi. Il fatto è che nessuno credeva che i romanzi di Bond potessero diventare dei buoni film. Qualcuno aveva tirato fuori un adattamento televisivo di Casino Royale per la serie antologica Climax!, ma l'unica cosa degna di nota era Peter Lorre nei panni di Le Chiffre. Nient'altro. E così Albert, italoamericano di seconda generazione, con il padre che era arrivato negli USA direttamente dalla Calabria, aveva cominciato la sua lunga carriera di figura chiave nel mondo di Bond. La produzione cinematografica era una collaborazione tra la EON Productions di Albert e la MGM, e fu chiaro da subito che Bond sarebbe stato un successo. Sin dal momento in cui Sean Connery si mette in bocca la sigaretta, se la accende e dice quelle tre parole: "Bond, James Bond". Da lì la storia la conosciamo tutti: 1962 il primo film, 2021 l'ultimo (No Time to Die, che segna anche la chiusura del personaggio interpretato da Daniel Craig). È il franchise più longevo della storia del cinema e quello che ha tirato fuori capitoli con maggiore continuità. Sapete qual è la pausa più grande che si è preso? Quella tra 007: Vendetta privata e GoldenEye. I perché li abbiamo raccontati: il mondo era cambiato; la famiglia Broccoli era cambiata. Ciò che invece era sempre uguale era la mentalità: controllo totale creativo sul personaggio. C'è un detto che la famiglia Broccoli si tramanda insieme alla proprietà di 007: "Non lasciare che gente temporanea prenda decisioni permanenti". Barbara Broccoli se lo sarà ripetuto centinaia di volte negli ultimi anni. Da quando un gigante come Amazon si è comprato il partner produttivo di sempre, la MGM. Acquistata perché uno dei colossi della cinematografia, certo, ma anche perché insieme c'era un boccone proprio gustoso: James Bond. Non solo: era anche il momento più giusto, ovvero quello del cambio della guardia. Fuori Craig, bisognava predisporre tutto per i successivi anni di contenuti. Daniel Craig è, finora, l'ultimo James Bond cinematografico C'era un problema. Un grandissimo problema: Barbara Broccoli pensava che i dirigenti Amazon fossero degli idioti. Non c'è un modo gentile per dirlo, anche perché è stato il Wall Street Journal a riportare le sue parole sui nuovi partner di produzione. Il tira e molla sulla visione creativa è stato estenuante: da una parte c'era chi voleva preservare la lunga tradizione dei Bond; dall'altra c'era chi voleva far fruttare l'immenso investimento di quasi 8 miliardi e mezzo di dollari trasformando Bond in una serie di contenuti agili, giovani, moderni. Volevano raccontarne le origini, farne degli spin-off, delle serie TV. Dei nuovi videogiochi. E la Broccoli ha combattuto, accidenti se l'ha fatto. Fino a quando Amazon non ha fatto un'offerta economica, tuttora segreta, che ha convinto la famiglia a mollare al colosso americano la gestione creativa del brand, mantenendo però il 50% dei proventi totali. Alla fine ha vinto la "gente temporanea".