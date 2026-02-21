0

007 First Light si ispira a Batman: Arkham e Uncharted per i combattimenti

Fuori dalle meccaniche stealth, i combattimenti di 007 First Light si ispirano a Batman: Arkham e alla saga di Uncharted.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/02/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
007 First Light
Nel corso di un'intervista con Game Informer, gli sviluppatori di IO Interactive hanno spiegato che 007 First Light si ispira a Batman: Arkham e Uncharted per quanto concerne i combattimenti.

Se nella serie Hitman la lotta rappresenta l'ultima risorsa, nel tie-in dedicato a James Bond si tratta di un aspetto che deve essere all'altezza delle meccaniche stealth, ed è per questo che lo studio ha pensato di prendere i giochi di Rocksteady Studios e Naughty Dog come punti di riferimento.

Nello specifico, l'obiettivo del team è stato quello di riprendere in qualche modo il solido freeflow di Batman: Arkham per quanto concerne gli scontri corpo a corpo e di guardare a Uncharted 4: Fine di un Ladro per la spettacolarità e la distruttibilità ambientale.

007 First Light sembra un mix tra Uncharted e Hitman 007 First Light sembra un mix tra Uncharted e Hitman

Le sezioni di puro combattimento, come assalti su piste d'atterraggio o altre ambientazioni ancora segrete, saranno più scriptate per garantire il ritmo, con nemici che arrivano da direzioni predeterminate, veicoli che irrompono sulla scena e momenti costruiti per mantenere alta la tensione.

In effetti anche la guida rappresenta una novità per il team, con un sistema che si colloca fra arcade e simulazione: impatti credibili, detriti e polvere, ma controlli accessibili e divertenti.

Maggiore dinamismo

Come abbiamo già avuto modo di riportare, la furtività in 007: First Light sarà più dinamica rispetto a Hitman in quanto Bond è un personaggio che pensa rapidamente e agisce in maniera istantanea, anche per quanto concerne le meccaniche stealth.

L'idea di IO Interactive è quella di fare in modo che il giocatore possa osservare rapidamente le opzioni e agire, generando nuove opportunità spingono l'azione in avanti: esplosioni che aprono percorsi alternativi, eventi ambientali che modificano la situazione, scelte che creano nuove scelte.

