007 First Light si ispira a Batman: Arkham e Uncharted per i combattimenti

Nel corso di un'intervista con Game Informer, gli sviluppatori di IO Interactive hanno spiegato che 007 First Light si ispira a Batman: Arkham e Uncharted per quanto concerne i combattimenti.

Se nella serie Hitman la lotta rappresenta l'ultima risorsa, nel tie-in dedicato a James Bond si tratta di un aspetto che deve essere all'altezza delle meccaniche stealth, ed è per questo che lo studio ha pensato di prendere i giochi di Rocksteady Studios e Naughty Dog come punti di riferimento.

Nello specifico, l'obiettivo del team è stato quello di riprendere in qualche modo il solido freeflow di Batman: Arkham per quanto concerne gli scontri corpo a corpo e di guardare a Uncharted 4: Fine di un Ladro per la spettacolarità e la distruttibilità ambientale.

Le sezioni di puro combattimento, come assalti su piste d'atterraggio o altre ambientazioni ancora segrete, saranno più scriptate per garantire il ritmo, con nemici che arrivano da direzioni predeterminate, veicoli che irrompono sulla scena e momenti costruiti per mantenere alta la tensione.

In effetti anche la guida rappresenta una novità per il team, con un sistema che si colloca fra arcade e simulazione: impatti credibili, detriti e polvere, ma controlli accessibili e divertenti.