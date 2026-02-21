La nuova Xbox "è già a buon punto”, rassicura l'ex presidente Sarah Bond nel suo messaggio di addio

Come probabilmente già saprete, nelle ultime ore sono stati annunciati cambiamenti radicali per il settore gaming di Microsoft : Phil Spencer ha comunicato il suo pensionamento e lascerà la carica di CEO di Microsoft Gaming, mentre Sarah Bond, considerata da molti la candidata naturale per succedergli, ha scelto di dimettersi. Al suo posto arriverà Asha Sharma , ex presidente di Microsoft CoreAI, affiancata da Matt Booty, promosso da capo degli Xbox Game Studios a Chief Content Officer.

I risultati di Xbox durante la presidenza di Sarah Bond e il futuro dell'hardware

Nella mail inviata allo staff, Bond non entra nel merito delle ragioni che l'hanno portata a lasciare la presidenza di Xbox, limitandosi a spiegare di aver ritenuto questo il momento giusto per compiere il suo prossimo passo personale e professionale. Il messaggio si concentra invece sui traguardi raggiunti da Xbox negli ultimi anni: l'apertura dell'ecosistema, l'espansione verso nuovi dispositivi per raggiungere un pubblico sempre più ampio, l'acquisizione di Activision Blizzard e la crescita del gaming su PC e cloud.

Bond accenna anche alla prossima console Xbox, rassicurando che "è già a buon punto", un dettaglio che lascia intendere come i recenti cambiamenti ai vertici della compagnia non dovrebbero rallentare i piani legati all'hardware.

Sarah Bond

Segue la mail inviata allo staff: "Ciao team, so che oggi ci sono molte notizie da assimilare. Sono incredibilmente orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insieme in questi oltre otto anni. Il gaming su PC e cloud sta crescendo più velocemente che mai, la nostra prossima console è già a buon punto e insieme abbiamo contribuito a gettare le basi per una piattaforma di gioco più aperta, che abbraccia diversi dispositivi e raggiunge giocatori in tutto il mondo."

"Quando nel 2022 abbiamo annunciato l'intenzione di acquisire Activision Blizzard, mi sono impegnata a guidare Xbox attraverso quello che sarebbe stato un periodo cruciale di cambiamento. Negli ultimi quattro anni abbiamo affrontato quel momento insieme e posizionato il business per ciò che verrà. Abbiamo affrontato alcune delle sfide più grandi nella storia di questa organizzazione, e lo abbiamo fatto come un'unica squadra."

"Per questo, ho deciso che questo è il momento giusto per fare il mio prossimo passo, sia personale che professionale. Stiamo vivendo un'epoca tecnologica di trasformazione che plasmerà la prossima generazione della nostra industria, e sono piena di energia per ciò che ci attende. Questo momento rappresenta anche un'opportunità unica per uno sguardo nuovo e una nuova leadership che possa guidare il team nel suo prossimo capitolo. Ho avuto il privilegio di trascorrere del tempo con Asha nelle ultime settimane mentre pianificavamo questa transizione, e ho visto in prima persona il suo profondo impegno verso i nostri giocatori, gli sviluppatori e il nostro brand. Porta con sé una grande esperienza tecnologica e commerciale, insieme a una solida storia di costruzione e scalabilità di piattaforme utilizzate in tutto il mondo. Xbox merita questo. Sono entusiasta di vederla guidare il prossimo capitolo del nostro team. Io resterò come Special Advisor di Asha per contribuire a garantire una transizione fluida."

"Voglio ringraziare Phil per la sua guida e la sua amicizia nel corso degli anni. È sempre stato un sostenitore costante di questo business e delle persone che lo rendono ciò che è, e ho imparato moltissimo dal suo modo di guidare sia nelle opportunità che nelle difficoltà. Sono grata per la sua fiducia e il suo supporto durante tutto il mio percorso nel team. Voglio anche ringraziare Satya per il suo sostegno durante il mio periodo in Microsoft."

"Mentre mi preparo a congedarmi, ho riflettuto su tre semplici domande che ho cercato di usare per guidare le mie giornate: Ho dato il meglio di me? Ho aiutato qualcun altro a avere successo? Ho fatto il mio lavoro migliore? Spero che per molti di voi la risposta sia stata sì. È stato un privilegio lavorare al fianco di questo team."