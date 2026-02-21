La riorganizzazione di Microsoft non comporterà nuovi licenziamenti, dice Matt Booty

Appena nominato Chief Content Officer di Xbox, Matt Booty ha precisato nella sua e-mail ai collaboratori che la riorganizzazione di Microsoft non comporterà nuovi licenziamenti, che si sarebbero aggiunti ai tantissimi tagli già effettuati dalla casa di Redmond.

"Ho letto il messaggio di Phil provando un sentimento di grande gratitudine", ha scritto Booty. "È stato un sostenitore costante dei creatori di giochi e dei team dei nostri studi, e nel corso degli anni ho imparato moltissimo dalla sua leadership."

"Tutti i nostri giochi hanno beneficiato del suo supporto fondamentale. Sono inoltre grato a Satya per il suo continuo impegno nei confronti del gaming e per la visione di come esso possa integrarsi e connettersi alla più ampia realtà aziendale."

"Guardando al futuro, sono entusiasta di collaborare con Asha in qualità di nuova CEO. Le nostre prime conversazioni si sono concentrate sul suo impegno nel creare grandi giochi e sul ruolo che questo avrà rispetto al nostro successo complessivo."