Xbox, la nuova CEO Asha Sharma stabilisce le tre priorità di Microsoft Gaming

Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming, ha comunicato in una mail interna quelle che saranno le tre priorità della divisione Xbox sotto la sua gestione, mettendo fondamentalmente nero su bianco una dichiarazione d'intenti.
"Oggi inizio il mio ruolo come CEO di Microsoft Gaming. Provo due sentimenti allo stesso tempo: umiltà e urgenza", ha scritto Sharma. "Umiltà perché questo team ha costruito qualcosa di straordinario nel corso di decenni. Urgenza perché il mondo del gaming sta attraversando un periodo di rapidi cambiamenti e dobbiamo agire con chiarezza e determinazione."
"Sto entrando in un luogo plasmato da generazioni di artisti, ingegneri, designer, scrittori, musicisti e operatori capaci di creare mondi che hanno portato gioia e significato personale a centinaia di milioni di giocatori. Il livello di maestria qui è eccezionale, e viene amplificato da Xbox, fondata con la convinzione che il potere dei giochi possa connettere le persone e spingere l'industria in avanti."
"Grazie a Phil per la sua leadership e a tutti gli studi, piattaforme e team operativi che hanno costruito questa base. Siamo custodi di alcune delle storie e dei personaggi più amati nell'intrattenimento e riuniamo giocatori e creatori intorno al divertimento e alla comunità del gaming in modi del tutto nuovi."
Le tre priorità
La nomina di Asha Sharma è stata annunciata in concomitanza con le dimissioni di Phil Spencer e Sarah Bond, e la nuova CEO ha pensato bene di stabilire fin da subito una base di partenza, dicendo di voler prendere tre impegni nei confronti degli utenti Xbox.
"Primo: grandi giochi", ha scritto Sharma. "Tutto comincia da qui. Dobbiamo avere grandi giochi amati dai giocatori prima di qualsiasi altra cosa. Personaggi indimenticabili, storie che ci emozionano, gameplay innovativo ed eccellenza creativa."
"Daremo potere ai nostri studi, investiremo in franchise iconici e sosterremo nuove idee audaci. Correremo dei rischi. Entreremo in nuove categorie e mercati dove possiamo offrire valore reale, basandoci su ciò che conta di più per i giocatori."
"Ho promosso Matt Booty per onorare questo impegno. Comprende l'arte e le sfide legate alla creazione di grandi giochi, ha guidato team che hanno realizzato lavori premiati e ha guadagnato la fiducia degli sviluppatori di tutta l'industria."
"Secondo: il ritorno di Xbox", ha continuato la nuova CEO. "Riaffermeremo il nostro impegno verso i fan e i giocatori più fedeli di Xbox, coloro che hanno investito su di noi negli ultimi venticinque anni, e verso gli sviluppatori che costruiscono universi ed esperienze ampiamente apprezzati dai giocatori di tutto il mondo."
"Celebriamo le nostre radici con un rinnovato impegno verso Xbox, a partire dalla console che ha plasmato chi siamo. Questa piattaforma ci connette ai giocatori, ai fan che investono in Xbox e agli sviluppatori che realizzano esperienze ambiziose per essa."
"Il gaming oggi vive su più dispositivi, non entro i limiti di un singolo hardware. Mentre ci espandiamo su PC, mobile e cloud, Xbox deve sentirsi libera, scattante e degna delle comunità che serviamo. Abbatteremo le barriere affinché gli sviluppatori possano creare una volta sola e raggiungere i giocatori ovunque senza compromessi."
"Terzo: il futuro del gaming. Stiamo assistendo alla reinvenzione del gioco: per affrontare questo momento inventeremo nuovi modelli di business e nuovi modi di giocare sfruttando ciò che già abbiamo: team, personaggi e mondi iconici che le persone amano."
"Tuttavia non tratteremo questi mondi come proprietà intellettuali statiche da sfruttare e monetizzare. Costruiremo una piattaforma condivisa e strumenti che permettano a sviluppatori e giocatori di creare e condividere le proprie storie."
"Mentre la monetizzazione e l'IA evolvono e influenzano questo futuro, non inseguiremo efficienza a breve termine né sommergeremo il nostro ecosistema con intelligenza artificiale senza anima. I giochi sono e saranno sempre arte, creati da esseri umani e realizzati con la tecnologia più innovativa che offriamo."
"I prossimi venticinque anni appartengono ai team che osano costruire qualcosa di sorprendente, qualcosa che nessun altro è disposto a provare, e che hanno la pazienza di portarlo a termine. L'abbiamo fatto prima, e sono qui per aiutarci a farlo di nuovo."
"Voglio ritornare allo spirito ribelle che ha dato vita a Xbox. Ci richiederà di mettere costantemente in discussione tutto, rivedere i processi, proteggere ciò che funziona e avere il coraggio di cambiare ciò che non funziona. Grazie per avermi accolto in questo viaggio."