Xbox, la nuova CEO Asha Sharma stabilisce le tre priorità di Microsoft Gaming

Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming, ha comunicato in una mail interna quelle che saranno le tre priorità della divisione Xbox sotto la sua gestione, mettendo fondamentalmente nero su bianco una dichiarazione d'intenti.

"Oggi inizio il mio ruolo come CEO di Microsoft Gaming. Provo due sentimenti allo stesso tempo: umiltà e urgenza", ha scritto Sharma. "Umiltà perché questo team ha costruito qualcosa di straordinario nel corso di decenni. Urgenza perché il mondo del gaming sta attraversando un periodo di rapidi cambiamenti e dobbiamo agire con chiarezza e determinazione."

"Sto entrando in un luogo plasmato da generazioni di artisti, ingegneri, designer, scrittori, musicisti e operatori capaci di creare mondi che hanno portato gioia e significato personale a centinaia di milioni di giocatori. Il livello di maestria qui è eccezionale, e viene amplificato da Xbox, fondata con la convinzione che il potere dei giochi possa connettere le persone e spingere l'industria in avanti."

"Grazie a Phil per la sua leadership e a tutti gli studi, piattaforme e team operativi che hanno costruito questa base. Siamo custodi di alcune delle storie e dei personaggi più amati nell'intrattenimento e riuniamo giocatori e creatori intorno al divertimento e alla comunità del gaming in modi del tutto nuovi."