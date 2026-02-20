Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, parla dell'addio di Phil Spencer

" Ho grande fiducia nel gaming e nel suo ruolo centrale rispetto allla nostra ambizione verso i consumatori, e guardando al futuro sono entusiasta di annunciare che Asha Sharma diventerà vicepresidente esecutivo e CEO di Microsoft Gaming, riferendo direttamente a me."

"Mentre celebriamo il venticinquesimo anniversario di Xbox, le opportunità e l'agenda di innovazione davanti a noi sono ampie. Oggi raggiungiamo oltre 500 milioni di utenti attivi mensili , siamo uno dei principali publisher su tutte le piattaforme e continuiamo a innovare nell'hardware per il gaming, nei contenuti e nella community, al servizio di creatori e giocatori in tutto il mondo."

" Il gaming è parte di Microsoft fin dal principio ", ha scritto Nadella. "Flight Simulator è stato lanciato prima di Windows e si può praticamente tracciare una linea diretta da DirectX negli anni '90 all'era dell'accelerated compute in cui ci troviamo oggi."

Satya Nadella, CEO di Microsoft , ha scritto una mail interna per parlare dell'addio di Phil Spencer e dei cambiamenti nella divisione Xbox , che come sappiamo ha già un nuovo CEO, Asha Sharma.

Le nuove nomine

La nuova CEO di Microsoft Gaming, che ha già stabilito le tre priorità di Xbox, ha lavorato "negli ultimi due anni in Microsoft e precedentemente come Chief Operating Officer in Instacart e vicepresidente in Meta." In questi ruoli "Asha ha contribuito a costruire e scalare servizi che raggiungono miliardi di persone e supportano ecosistemi prosperi per consumatori e sviluppatori."

Phil Spencer e Satya Nadella

"Porta con sé una profonda esperienza nella costruzione e crescita di piattaforme, nell'allineamento dei modelli di business rispetto al valore a lungo termine e nell'operare su scala globale: competenze fondamentali per guidare il nostro business del gaming nella prossima era di crescita."

"Matt Booty diventerà vicepresidente esecutivo e Chief Content Officer, riferendo ad Asha. La carriera di Matt riflette un impegno di tutta la vita verso i giochi e le persone che li creano. Sotto la sua guida, Microsoft Gaming è cresciuta fino a includere quasi quaranta studi fra Xbox, Bethesda, Activision Blizzard e King, che ospitano franchise amatissimi come Halo, The Elder Scrolls, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush e Fallout."

"Insieme, Asha e Matt possiedono la combinazione giusta di leadership sui prodotti per i consumatori e profondità nel gaming per spingere avanti l'innovazione della piattaforma e il flusso di contenuti. L'anno scorso Phil Spencer ha deciso di ritirarsi dall'azienda, e da allora abbiamo discusso della successione."

"Voglio ringraziare Phil per la sua leadership straordinaria e la collaborazione. Nei suoi trentotto anni in Microsoft, inclusi dodici anni alla guida della divisione Gaming, Phil ha contribuito a trasformare ciò che facciamo e come lo facciamo."

"Ha ampliato la nostra presenza su PC, mobile e cloud; ha quasi triplicato le dimensioni del business; ha contribuito a definire la nostra strategia attraverso le acquisizioni di Activision Blizzard, ZeniMax e Minecraft; e ha rafforzato la nostra cultura all'interno dei nostri studi e piattaforme."

"Ho sempre ammirato l'impegno incrollabile di Phil verso giocatori, creatori e il suo team, e gli sono personalmente grato per la sua leadership e i suoi consigli. Continuerà a collaborare a stretto contatto con Asha per garantire una transizione fluida."

"Abbiamo talenti creativi straordinari nei nostri studi e una piattaforma globale senza pari. Sono entusiasta di come coglieremo le opportunità davanti a noi e di come definiremo il futuro, restando sempre ancorati a ciò che i giocatori e i creatori apprezzano di più."

"Unitevi a me per congratularvi con Asha e Matt per i loro nuovi ruoli, e per ringraziare Phil per tutto ciò che ha fatto per Microsoft e per la nostra industria."