Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, parla dell'addio di Phil Spencer

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha scritto una mail interna per parlare dell'addio di Phil Spencer e dei cambiamenti nella divisione Xbox, che come sappiamo ha già un nuovo CEO, Asha Sharma.
"Il gaming è parte di Microsoft fin dal principio", ha scritto Nadella. "Flight Simulator è stato lanciato prima di Windows e si può praticamente tracciare una linea diretta da DirectX negli anni '90 all'era dell'accelerated compute in cui ci troviamo oggi."
"Mentre celebriamo il venticinquesimo anniversario di Xbox, le opportunità e l'agenda di innovazione davanti a noi sono ampie. Oggi raggiungiamo oltre 500 milioni di utenti attivi mensili, siamo uno dei principali publisher su tutte le piattaforme e continuiamo a innovare nell'hardware per il gaming, nei contenuti e nella community, al servizio di creatori e giocatori in tutto il mondo."
"Ho grande fiducia nel gaming e nel suo ruolo centrale rispetto allla nostra ambizione verso i consumatori, e guardando al futuro sono entusiasta di annunciare che Asha Sharma diventerà vicepresidente esecutivo e CEO di Microsoft Gaming, riferendo direttamente a me."
Le nuove nomine
La nuova CEO di Microsoft Gaming, che ha già stabilito le tre priorità di Xbox, ha lavorato "negli ultimi due anni in Microsoft e precedentemente come Chief Operating Officer in Instacart e vicepresidente in Meta." In questi ruoli "Asha ha contribuito a costruire e scalare servizi che raggiungono miliardi di persone e supportano ecosistemi prosperi per consumatori e sviluppatori."
"Porta con sé una profonda esperienza nella costruzione e crescita di piattaforme, nell'allineamento dei modelli di business rispetto al valore a lungo termine e nell'operare su scala globale: competenze fondamentali per guidare il nostro business del gaming nella prossima era di crescita."
"Matt Booty diventerà vicepresidente esecutivo e Chief Content Officer, riferendo ad Asha. La carriera di Matt riflette un impegno di tutta la vita verso i giochi e le persone che li creano. Sotto la sua guida, Microsoft Gaming è cresciuta fino a includere quasi quaranta studi fra Xbox, Bethesda, Activision Blizzard e King, che ospitano franchise amatissimi come Halo, The Elder Scrolls, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush e Fallout."
"Insieme, Asha e Matt possiedono la combinazione giusta di leadership sui prodotti per i consumatori e profondità nel gaming per spingere avanti l'innovazione della piattaforma e il flusso di contenuti. L'anno scorso Phil Spencer ha deciso di ritirarsi dall'azienda, e da allora abbiamo discusso della successione."
"Voglio ringraziare Phil per la sua leadership straordinaria e la collaborazione. Nei suoi trentotto anni in Microsoft, inclusi dodici anni alla guida della divisione Gaming, Phil ha contribuito a trasformare ciò che facciamo e come lo facciamo."
"Ha ampliato la nostra presenza su PC, mobile e cloud; ha quasi triplicato le dimensioni del business; ha contribuito a definire la nostra strategia attraverso le acquisizioni di Activision Blizzard, ZeniMax e Minecraft; e ha rafforzato la nostra cultura all'interno dei nostri studi e piattaforme."
"Ho sempre ammirato l'impegno incrollabile di Phil verso giocatori, creatori e il suo team, e gli sono personalmente grato per la sua leadership e i suoi consigli. Continuerà a collaborare a stretto contatto con Asha per garantire una transizione fluida."
"Abbiamo talenti creativi straordinari nei nostri studi e una piattaforma globale senza pari. Sono entusiasta di come coglieremo le opportunità davanti a noi e di come definiremo il futuro, restando sempre ancorati a ciò che i giocatori e i creatori apprezzano di più."
"Unitevi a me per congratularvi con Asha e Matt per i loro nuovi ruoli, e per ringraziare Phil per tutto ciò che ha fatto per Microsoft e per la nostra industria."