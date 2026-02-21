Styx, Avowed o Ys X: Proud Nordics? Cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? Le ultime uscite mettono a disposizione esperienze molto diverse fra loro, e se siete tipi da day one c'è sicuramente Styx: Blades of Greed che potrebbe rappresentare un piacevole passatempo.
Forte delle sue collaudate meccaniche action stealth, il nuovo capitolo della serie sviluppata da Cyanide Studio riprende gli eventi esattamente da dove li avevamo lasciati al termine di Shards of Darkness, con lo scaltro goblin entrato a far parte di una squadra speciale.
La campagna di Blades of Greed è ancora una volta basata su missioni in cui dovremo infiltrarci fra le linee nemiche cercando di non farci vedere, eliminare silenziosamente i nostri avversari, anche in maniera fantasiosa, e raggiungere di volta in volta gli obiettivi previsti.
I voti che la stampa internazionale ha assegnato al gioco sembrano confermare la solidità di un impianto che resiste al passare del tempo, pur con tutti i limiti di una struttura che tende parecchio al trial & error e a un comparto tecnico non perfettamente rifinito.
Avowed e gli altri
Disponibile ora anche su PS5, Avowed potrebbe senz'altro essere il titolo che stavate aspettando e a cui dedicherete il tempo a vostra disposizione in questo fine settimana. Parliamo del resto di un action RPG affascinante, con una trama di grande spessore e un'ambientazione particolarmente ben realizzata.
Se invece preferite i giochi di ruolo giapponesi, c'è Ys X: Proud Nordics, versione migiorata ed estesa di uno degli ultimi episodi della saga firmata Nihon Falcom, caratterizzata da alcuni contenuti aggiuntivi e una storia inedita integrata nella trama principale, oltre a ottimizzazioni lato gameplay e altro ancora.
Naturalmente nulla vi vieta di tentare lo sfoltimento del backlog, approfittando magari dei giorni che ci separano dall'uscita dell'attesissimo Resident Evil Requiem: il nuovo episodio della serie Capcom molto probabilmente metterà tutti d'accordo su cosa giocare il prossimo fine settimana.