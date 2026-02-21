Styx, Avowed o Ys X: Proud Nordics? Cosa giocherete questo fine settimana?

I voti che la stampa internazionale ha assegnato al gioco sembrano confermare la solidità di un impianto che resiste al passare del tempo, pur con tutti i limiti di una struttura che tende parecchio al trial & error e a un comparto tecnico non perfettamente rifinito.

I voti di Styx: Blades of Greed sono convincenti, ma nessuno si è esaltato giocandoci

La campagna di Blades of Greed è ancora una volta basata su missioni in cui dovremo infiltrarci fra le linee nemiche cercando di non farci vedere , eliminare silenziosamente i nostri avversari, anche in maniera fantasiosa, e raggiungere di volta in volta gli obiettivi previsti.

Forte delle sue collaudate meccaniche action stealth , il nuovo capitolo della serie sviluppata da Cyanide Studio riprende gli eventi esattamente da dove li avevamo lasciati al termine di Shards of Darkness, con lo scaltro goblin entrato a far parte di una squadra speciale.

Cosa giocherete questo fine settimana? Le ultime uscite mettono a disposizione esperienze molto diverse fra loro, e se siete tipi da day one c'è sicuramente Styx: Blades of Greed che potrebbe rappresentare un piacevole passatempo.

Avowed e gli altri

Disponibile ora anche su PS5, Avowed potrebbe senz'altro essere il titolo che stavate aspettando e a cui dedicherete il tempo a vostra disposizione in questo fine settimana. Parliamo del resto di un action RPG affascinante, con una trama di grande spessore e un'ambientazione particolarmente ben realizzata.

Se invece preferite i giochi di ruolo giapponesi, c'è Ys X: Proud Nordics, versione migiorata ed estesa di uno degli ultimi episodi della saga firmata Nihon Falcom, caratterizzata da alcuni contenuti aggiuntivi e una storia inedita integrata nella trama principale, oltre a ottimizzazioni lato gameplay e altro ancora.

Naturalmente nulla vi vieta di tentare lo sfoltimento del backlog, approfittando magari dei giorni che ci separano dall'uscita dell'attesissimo Resident Evil Requiem: il nuovo episodio della serie Capcom molto probabilmente metterà tutti d'accordo su cosa giocare il prossimo fine settimana.