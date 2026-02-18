I voti di Styx: Blades of Greed sono convincenti, ma nessuno si è esaltato giocandoci

Styx: Blades of Greed ha trovato grande concordia tra le recensioni, che parlano di un buon gioco, senza che nessuno si sia esaltato più di tanto. Considerate che non ci sono picchi positivi o negativi particolarmente rilevanti, visto che i giudizi vanno dall'8.5 al 7. A prevalere, comunque sono i 7 e il 7,5. Insomma, nessuno ha trovato motivo di stroncarlo, ma nemmeno di esaltarlo. Pare essere un ottimo stealth, con qualche limite di troppo.

I voti

Secondo Shane Limbaugh di DualShockers, chi ha giocato gli altri capitoli dovrebbe provare anche questo, visto che espande gli originali su tutta la linea. Dello stesso avviso anche Shaun Prescott di PC Gamer, che parla di un gioco più vasto degli altri, ma che non ha perso d'occhio il suo focus sullo stealth.

Joey Visser di Gameliner parla di partenza lenta e di qualche problema tecnico di troppo, per quella che comunque si è rivelata essere un'avventura divertente. Molti altri recensori hanno notato i problemi tecnici, sottolineandoli come determinanti per il voto. Insomma, qualche patch in più e gli avrebbero dato 8 anche loro.

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei voti ricevuti finora da Styx: Blades of Greed.

DualShockers - 8.5 / 10

- 8.5 / 10 PS4Blog.net - 8.5 / 10

- 8.5 / 10 PC Gamer - 82 / 100

- 82 / 100 GamesRadar+ - 4 / 5

- 4 / 5 KonsoliFIN - 4 / 5

- 4 / 5 GAMES.CH - 77%

- 77% Nexus Hub - 7.5 / 10

- 7.5 / 10 Atarita - 75 / 100

- 75 / 100 Gameffine - 75 / 100

- 75 / 100 Loot Level Chill - 7.5 / 10

- 7.5 / 10 GameMAG - 7 / 10

- 7 / 10 The Outerhaven Productions - 3.5 / 5

- 3.5 / 5 GameSpew - 7 / 10

- 7 / 10 AltChar - 70 / 100

- 70 / 100 Gameliner - 3.5 / 5

- 3.5 / 5 Analog Stick Gaming - 7 / 10

- 7 / 10 The GameSlayer - 7 / 10

- 7 / 10 Gamer Social Club - 7 / 10

Per il resto vi ricordiamo che Styx: Blades of Greed è disponibile da oggi su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.