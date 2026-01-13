Styx: Blades of Greed ha una demo e un trailer delle prenotazioni

Cyanide Studio e Nacon hanno aperto con un trailer le prenotazioni di Styx: Blades of Greed, il nuovo capitolo della serie action stealth a sfondo fantasy, che sarà disponibile a partire dal 19 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Contestualmente, il team di sviluppo e il publisher hanno anche annunciato che da oggi è disponibile una demo del gioco su Steam, accessibile solo per un tempo limitato ma con la possibilità di trasferire poi i progressi effettuati nella versione completa dell'avventura.

Alle prese con ambientazioni inedite, fra cui The Wall, lo scaltro goblin Styx dovrà infiltrarsi come da tradizione tra le linee nemiche nel tentativo di trovare ed estrarre il Capitano Irving, l'unico nano della zona in grado di pilotare un dirigibile.

Questo terzo capitolo della saga ribadirà dunque le meccaniche stealth già apprezzate in passato, introducendo al contempo diverse novità e dotando il protagonista di interessanti abilità extra.