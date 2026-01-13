Styx: Blades of Greed ha una demo e un trailer delle prenotazioni

1

Cyanide Studio e Nacon hanno aperto oggi le prenotazioni di Styx: Blades of Greed, annunciando contestualmente la disponibilità di una demo su PC via Steam.

Cyanide Studio e Nacon hanno aperto con un trailer le prenotazioni di Styx: Blades of Greed, il nuovo capitolo della serie action stealth a sfondo fantasy, che sarà disponibile a partire dal 19 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Contestualmente, il team di sviluppo e il publisher hanno anche annunciato che da oggi è disponibile una demo del gioco su Steam, accessibile solo per un tempo limitato ma con la possibilità di trasferire poi i progressi effettuati nella versione completa dell'avventura.

Alle prese con ambientazioni inedite, fra cui The Wall, lo scaltro goblin Styx dovrà infiltrarsi come da tradizione tra le linee nemiche nel tentativo di trovare ed estrarre il Capitano Irving, l'unico nano della zona in grado di pilotare un dirigibile.

Questo terzo capitolo della saga ribadirà dunque le meccaniche stealth già apprezzate in passato, introducendo al contempo diverse novità e dotando il protagonista di interessanti abilità extra.

Un franchise ormai consolidato

Annunciato durante l'ultimo Nacon Connect, Styx: Blades of Greed ci vedrà affrontare le guardie dell'Inquisizione, sfruttando i poteri del goblin e le sue capacità di muoversi nell'ombra per agire indisturbati, scegliendo quale approccio utilizzare per avanzare nella campagna.

Potremo infatti spostarci silenziosamente e restare nascosti, oppure piazzare delle trappole ed eliminare i nemici sul nostro cammino: nella demo di Styx: Blades of Greed avremo la possibilità di attivare fin da subito tutte le abilità del personaggio, così da poterle sperimentare in anteprima.

