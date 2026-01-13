0

La demo di Reanimal è disponibile ora anche su Nintendo Switch 2

Tarsier Studios ha annunciato che la demo di Reanimal è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch 2, dopo aver riscosso un grande successo sulle altre piattaforme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/01/2026
La demo di Reanimal è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch 2: lo ha annunciato Tarsier Studios, rivelando che la versione dimostrativa del gioco ha superato quota un milione di download sulle altre piattaforme.

Si tratta di numeri importanti, che suggeriscono un'attesa trepidante da parte degli utenti nei confronti della nuova avventura realizzata dagli autori di Little Nightmares, che farà il proprio debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S e appunto Nintendo Switch 2 il 13 febbraio.

"Sono davvero entusiasta di vedere così tante persone giocare alla demo e di ascoltare tutte le reazioni ricevute finora!", ha dichiarato Oliver Merlov, CEO di Tarsier Studios. "Mettiamo cuore e anima nei giochi che realizziamo, quindi vedere così tante persone apprezzare il nostro lavoro è una sensazione fantastica per tutti noi."

"Ora ci stiamo preparando all'uscita di Reanimal per il prossimo 13 febbraio e, dopo tutto questo duro lavoro, non vediamo l'ora che i giocatori possano finalmente metterci le mani sopra."

Mancano esattamente trenta giorni

Mancano dunque esattamente trenta giorni all'uscita di Reanimal e l'arrivo della demo anche su Nintendo Switch 2 non fa che estendere il potenziale target d'utenza dell'intrigante (e inquietante!) avventura, che ci catapuòterà in un mondo oscuro e alternativo.

La demo cooperativa consente di provare l'inizio della storia, seguendo due fratelli orfani, il Ragazzo e la Ragazza, riuniti in circostanze disperate e impegnati nella ricerca dei loro amici scomparsi.

