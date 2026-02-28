Reanimal è stato aggiornato alla versione 1.5.1, con tante novità

Lo studio di sviluppo Tarsier Studios ha pubblicato la patch 1.5.1 di Reanimal , che ha l'obiettivo di risolvere alcuni dei problemi più critici emersi dopo il lancio del gioco, intervenendo prima di tutto sulla stabilità, correggendo alcuni crash legati ai processori Intel di 13ª e 14ª generazione. In particolare, si parla di casi di surriscaldamento diffusi. Viene introdotto anche un modo per aggirare i crash che si verificavano con alcune combinazioni di hardware e driver AMD.

Tante correzioni

Sul fronte online, è stato modificato il modo in cui il gioco gestisce il traffico di rete tra i client e Epic Online Services (EOS). Questa modifica punta a ridurre il ping e i problemi di desincronizzazione, migliorando la stabilità soprattutto nelle regioni dove i server backend non sono ospitati localmente. Rimane però attiva una soglia di 300 ms di ping oltre la quale il sistema disconnette automaticamente per evitare desync potenzialmente nocivi. Gli sviluppatori stanno valutando di aumentare questo limite insieme ad altre ottimizzazioni in una patch prevista nelle prossime settimane.

La patch risolve anche numerosi softlock e bug legati alla progressione. Nell'Opera House (sezione del carro armato) è stato risolto un problema che impediva di proseguire dopo il respawn. Nella transizione online tra la scena del carro armato e il boss finale è stato corretto un bug che poteva causare schermata nera, anche se in casi rarissimi potrebbe ancora verificarsi.

Nel Forest Village sono stati sistemati trigger di livello che potevano essere aggirati, bloccando la progressione. Nel Bunker Puzzle è stato eliminato un softlock legato al respawn in caso di morte dopo aver completato l'enigma. Nel Barn in single player è stato risolto un raro problema di perdita del controllo dei movimenti. Nell'Orphanage (stanza dei letti a castello) è stato corretto un blocco che impediva di avanzare dopo aver sconfitto tutti i nemici.

Tra i problemi noti, viene segnalato che su alcune CPU AMD, come la AMD Ryzen 5 3400G, la precompilazione degli shader può richiedere tempi molto lunghi. Inoltre, continuano a essere monitorate alcune disconnessioni apparentemente casuali anche su connessioni con buon ping.