0

Warframe ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, arriverà assieme a un grande aggiornamento

Warframe arriva su Nintendo Switch 2 il 25 marzo insieme al grande aggiornamento The Shadowgrapher, con supporto a 1080p/60fps, controlli migliorati e un pack esclusivo per chi accede nelle prime settimane.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/02/2026
Artwork di Warframe
Warframe
Warframe
Articoli News Video Immagini

Digital Extremes ha finalmente annunciato la data di uscita della versione Nintendo Switch 2 di Warframe, e non bisognerà attendere molto: il debutto sulla nuova console portatile di Kyoto è fissato per il 25 marzo.

L'arrivo coinciderà con il lancio di The Shadowgrapher, un aggiornamento di grande portata di cui è stato pubblicato anche un teaser trailer. L'update introdurrà diverse novità, tra cui il nuovo Warframe Follie.

1080p e 60 fps confermati su Nintendo Switch 2

Insieme alla data, Digital Extremes ha condiviso i primi dettagli tecnici della versione Switch 2. Il team parla di un'esperienza più fluida, precisa e visivamente pulita rispetto alla precedente edizione per Switch. Il Joy‑Con destro potrà essere utilizzato in modalità mouse, una funzione pensata per migliorare la navigazione dei menu e la precisione della mira con le armi a distanza.

Grazie al lavoro di ottimizzazione, Warframe su Switch 2 gira a 60 fps con una risoluzione di 1080p sia in modalità portatile sia in dock, con caricamenti più rapidi e texture e shader di qualità superiore, per un impatto visivo più nitido e reattivo.

Virtual Boy, la recensione dell'accessorio che riporta su Switch 1 e 2 il fallimento più grande di Nintendo Virtual Boy, la recensione dell'accessorio che riporta su Switch 1 e 2 il fallimento più grande di Nintendo

Per celebrare il debutto, chi accederà a Warframe su Nintendo Switch 2 tra il 25 marzo e il 15 aprile riceverà gratuitamente l'Ambimanus Pack, che include l'arma Vericres Warfan, la skin Akomeogi per la stessa categoria, la Stance Mod Slicing Feathers, vari cosmetici e booster utili a velocizzare la progressione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Warframe ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, arriverà assieme a un grande aggiornamento