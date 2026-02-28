Warframe ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, arriverà assieme a un grande aggiornamento

Digital Extremes ha finalmente annunciato la data di uscita della versione Nintendo Switch 2 di Warframe , e non bisognerà attendere molto: il debutto sulla nuova console portatile di Kyoto è fissato per il 25 marzo .

1080p e 60 fps confermati su Nintendo Switch 2

Insieme alla data, Digital Extremes ha condiviso i primi dettagli tecnici della versione Switch 2. Il team parla di un'esperienza più fluida, precisa e visivamente pulita rispetto alla precedente edizione per Switch. Il Joy‑Con destro potrà essere utilizzato in modalità mouse, una funzione pensata per migliorare la navigazione dei menu e la precisione della mira con le armi a distanza.

Grazie al lavoro di ottimizzazione, Warframe su Switch 2 gira a 60 fps con una risoluzione di 1080p sia in modalità portatile sia in dock, con caricamenti più rapidi e texture e shader di qualità superiore, per un impatto visivo più nitido e reattivo.

Per celebrare il debutto, chi accederà a Warframe su Nintendo Switch 2 tra il 25 marzo e il 15 aprile riceverà gratuitamente l'Ambimanus Pack, che include l'arma Vericres Warfan, la skin Akomeogi per la stessa categoria, la Stance Mod Slicing Feathers, vari cosmetici e booster utili a velocizzare la progressione.