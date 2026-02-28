Secondo alcuni esperti, Nintendo deve diversificare i suoi titoli se non vuole impantanarsi

Nintendo è in ottimo stato e questo dovrebbe essere evidente a tutti: Nintendo Switch potrebbe diventare la console più venduta di sempre e Nintendo Switch 2 è partita con il piede giusto, nonostante alcune difficoltà causate dal mercato globale. Secondo alcuni analisti però, deve evitare di diventare "ripetitiva" . Secondo l'analista Dr. Serkan Toto del gruppo Kantan Games, il rischio principale è che, col tempo, il pubblico possa stancarsi di vedere riproposte sempre le stesse proprietà intellettuali.

Pilastri e futuro

I pilastri di Nintendo restano le serie The Legend of Zelda, Super Mario e Pokémon (quest'ultima gestita da The Pokémon Company), a cui si aggiunge un vasto catalogo di altre serie, come quella Metroid, di minor successo ma comunque rilevanti. Tuttavia, la domanda che viene posta è se tra dieci o vent'anni questi marchi avranno ancora lo stesso richiamo. Per Toto, Nintendo dovrà prima o poi investire con decisione in nuove proprietà intellettuali, nuovi personaggi e nuovi mondi, per evitare un progressivo senso di "già visto", che potrebbe rallentarla.

L'azienda ha già dimostrato di saper innovare: un esempio è la serie Splatoon, che ha conquistato una nuova generazione di giocatori, soprattutto in Giappone. Anche progetti come Drag x Drive o titoli come Donkey Kong Bananza mostrano dei tentativi di rinnovare la propria offerta.

Il problema, però, non riguarda solo Nintendo. L'equilibrio tra novità e sequel che esisteva qualche anno fa è andato in frantumi sotto i colpi di un mercato sempre più complicato. Le nuove proprietà intellettuali sono sempre meno, soprattutto in ambito tripla A, e non hanno vita facile, come raccontato ad esempio da Shuhei Yoshida per Santa Monica Studio, di cui è stato cancellato un nuovo progetto che ha mandato in fumo 25 milioni di dollari.

Comunque sia, Nintendo attualmente è in una posizione di forza e nell'immediato non rischia nulla. Del resto, il futuro è incerto per tutti, quindi il problema riguarda l'intera industria.