Paramount a un passo dall'acquisizione di Warner Bros. Discovery: Netflix alza bandiera bianca

La nuova proposta è stata giudicata dal board di WBD come "superiore" . Con Netflix, infatti, era stata raggiunta un'intesa iniziale da 27,75 dollari per azione, per un totale di circa 72 miliardi di dollari. L'offerta di Paramount non solo è più alta, ma include anche garanzie economiche aggiuntive e viene considerata più solida dal punto di vista regolatorio, mentre la proposta di Netflix era già finita sotto la lente di diversi procuratori generali statunitensi.

Nelle scorse ore, Paramount Skydance ha presentato un'offerta da 31 dollari per azione , interamente in contanti, superando i 30 dollari della precedente proposta. La valutazione complessiva arriva così a circa 77 miliardi di dollari, con l'aggiunta di una reverse termination fee da 7 miliardi nel caso in cui l'accordo venisse bloccato dagli enti regolatori. Paramount si è inoltre detta disponibile a coprire i 2,8 miliardi di dollari che Warner Bros. dovrebbe versare a Netflix per la rescissione dell'accordo preliminare.

L' acquisizione di Warner Bros. Discovery ha avuto un epilogo sorprendente. La situazione si è ribaltata rispetto allo scenario iniziale, che vedeva Netflix in netto vantaggio: la piattaforma ha infatti annunciato di non voler rilanciare di fronte alla nuova proposta di Paramount Skydance , che ora ha la strada praticamente spianata.

Netflix si ritira: Paramount ora vicinissima all’acquisizione

Invece di rilanciare, Netflix ha scelto di ritirarsi dall'operazione. I co‑CEO Ted Sarandos e Greg Peters hanno dichiarato che l'accordo "non è più finanziariamente interessante".

"La transazione che avevamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti, con un percorso chiaro verso l'approvazione regolatoria. Tuttavia, siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo necessario per eguagliare l'ultima offerta di Paramount Skydance, l'accordo non è più finanziariamente interessante. Per questo motivo abbiamo deciso di non pareggiare l'offerta di Paramount Skydance", hanno affermato i co‑CEO."

"Warner Bros. è un'organizzazione di livello mondiale e vogliamo ringraziare David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer e il Consiglio di Amministrazione di WBD per aver condotto un processo equo e rigoroso. Crediamo che saremmo stati ottimi custodi dei marchi iconici di Warner Bros., e che il nostro accordo avrebbe rafforzato l'industria dell'intrattenimento, preservando e creando nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Ma questa operazione è sempre stata un "bello da avere al giusto prezzo", non un "da avere assolutamente a qualsiasi prezzo".

La rinuncia di Netflix chiude di fatto la partita, lasciando Paramount Skydance a un passo dall'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Ora resta da capire come reagiranno i regolatori e quali conseguenze avrà questa operazione su un settore dell'intrattenimento sempre più concentrato e competitivo.