DLSS 5, il CEO di NVIDIA dice che i giocatori sbagliano di grosso

Huang ha quindi chiarito un punto spesso frainteso, distinguendo il DLSS 5 dalle tecniche tradizionali di post-processing. " Non è post-processing , non è post-processing sui fotogrammi: è controllo generativo a livello di geometria", ha detto.

NVIDIA DLSS 5: tutto quello che c'è da sapere sulla rivoluzione che sta facendo discutere

Ciò significa che " gli sviluppatori possono regolare l'IA generativa per farla combaciare con il loro stile", ha aggiunto il CEO di NVIDIA, sottolineando che l'intervento del DLSS 5 viene applicato alle geometrie esistenti del gioco e "non cambia il controllo artistico" sul risultato finale.

Nel corso di una sessione di domande e risposte con la stampa al GTC 2026, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang , ha reagito alle critiche piovute sul DLSS 5 dopo la tanto discussa presentazione delle scorse ore.

Una differenza sostanziale

NVIDIA aveva già spiegato il funzionamento del DLSS in una prima reazione alle tante critiche, ma è chiaro ed evidente che l'azienda si trova a dover affrontare una situazione non semplice, vista anche l'ironia della rete, che ha prodotto meme a raffica.

"Tutto questo è sotto il controllo - controllo diretto - dello sviluppatore del gioco", ha ribadito Huang. "È molto diverso dall'intelligenza artificiale generativa tradizionale: è un'IA generativa con controllo sui contenuti, ed è per questo la chiamiamo neural rendering."