Il mercato delle GPU è diventato irrisorio per Nvidia, che non ne parla nemmeno più nei suoi resoconti

Nvidia ha da poco condiviso i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 , segnando un nuovo record storico con ricavi pari a 81 miliardi di dollari. Tuttavia, all'interno del resoconto è emerso un cambiamento significativo relativo alla comunicazione aziendale, che riguarda il modo in cui viene riportato il mercato delle GPU , ormai secondario per la compagnia.

Nvidia guarda altrove

Fino a questo momento, le vendite delle schede grafiche "client", che includono sia le GPU consumer della linea GeForce sia quelle professionali come le RTX Pro, venivano scorporate e riportate in una categoria dedicata. Dai prossimi trimestri, verranno invece assorbite all'interno di una voce più ampia denominata Edge Computing.

Per Nvidia rimangono importanti le GPU?

Di conseguenza, i bilanci di Nvidia si divideranno essenzialmente in due grandi filoni: Data Center (che comprende servizi cloud, intelligenza artificiale e supercalcolo) e Edge Computing (che raggrupperà PC, workstation, console, ma anche robotica, settore automobilistico e telecomunicazioni). Questo accorpamento eliminerà la possibilità per gli analisti e il pubblico di verificare nel dettaglio le prestazioni commerciali del solo segmento videoludico, che di fatto viene marginalizzato, diventando una delle tante voci di bilancio secondarie della compagnia.

La decisione riflette la transizione di Nvidia verso l'essere un'azienda trainata principalmente dall'intelligenza artificiale, settore che oggi catalizza quasi interamente l'attenzione degli investitori.

Secondo diversi osservatori, questa ridotta trasparenza sui dati di vendita delle GPU potrebbe celare un progressivo depotenziamento della linea GeForce. A supporto di questa tesi vi sono diverse dinamiche di mercato recenti: gli aumenti di prezzo dovuti alla crisi delle memorie RAM, i timori legati alle scorte e la presunta cancellazione dei modelli "Super" della serie RTX 5000, che secondo indiscrezioni interne erano già stati progettati ma successivamente accantonati.

Voci di corridoio suggeriscono inoltre che Nvidia potrebbe non lanciare alcuna nuova GPU per il mercato consumer nel corso di quest'anno, un'eventualità che non si verificava da tre decenni. La motivazione risiederebbe nella necessità di destinare la totalità dei chip e delle memorie video (VRAM) disponibili alla produzione di acceleratori per l'intelligenza artificiale, prodotti che garantiscono margini di profitto nettamente superiori.

A corroborare ulteriormente questa sensazione di disimpegno verso il gaming vi è stata l'assenza di annunci hardware legati al marchio GeForce durante il recente CES 2026, una fiera storicamente dedicata all'elettronica di consumo, in cui le uniche menzioni per i videogiocatori hanno riguardato la tecnologia software DLSS 4.5 e alcuni monitor.