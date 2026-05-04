MSI celebra lo Star Wars Day con una NVIDIA GeForce RTX 5080 a tema The Mandalorian & Grogu molto limitata

Il teaser non entra nei dettagli tecnici, ma conferma il posizionamento nella fascia alta con il marchio GeForce RTX 5080. La presentazione completa è attesa per il 20 maggio 2026.

MSI sceglie il 4 maggio, giornata associata a Star Wars (May the Forth, ndr), per anticipare una nuova scheda grafica in edizione limitata. Il prodotto è ispirato a The Mandalorian e Grogu e si inserisce in una strategia che unisce hardware e cultura pop.

Solo 500 unità previste

La scheda sarà collegata a The Mandalorian & Grogu, primo titolo cinematografico di Star Wars dopo alcuni anni di pausa. Jon Favreau firma la regia, mentre nel cast figurano Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White. L'uscita è prevista per il 22 maggio 2026.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

MSI non ha ancora pubblicato le specifiche complete della GPU. Il materiale diffuso finora si limita a mostrare il design a tema, che dovrebbe includere modifiche estetiche come cover personalizzata, backplate dedicato e confezione in linea con l'universo narrativo di riferimento.

Dal punto di vista tecnico, è probabile che la scheda si basi sulla configurazione standard della GeForce RTX 5080, costruita sull'architettura Blackwell. Le versioni già in commercio adottano 16 GB di memoria GDDR7 e un'interfaccia a 256 bit, con un numero di CUDA core che può arrivare a 10.752 a seconda del modello.

Non è ancora chiaro se questa edizione utilizzerà il sistema di raffreddamento delle attuali varianti Gaming Trio o una soluzione differente. Il reveal del 20 maggio dovrebbe chiarire anche questo aspetto. L'elemento distintivo resta la tiratura limitata: MSI ha confermato che verranno prodotte solo 500 unità, rendendo il prodotto destinato soprattutto a collezionisti e appassionati.

Voi la comprereste? E quanto sareste disposti a spendere per aggiudicarvene una?