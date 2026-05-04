Dark Souls Trilogy Remake sarebbe in sviluppo, secondo una voce di corridoio

In effetti, anche il fatto che il primo capitolo sia già stato rilanciato attraverso una rimasterizzazione piuttosto profonda renderebbe forse poco sensato il rifacimento di tutti e tre i capitoli della serie, ma attendiamo eventuali delucidazioni.

La cosa non sembra particolarmente in linea con il modus operandi classico di FromSoftware, anche considerando che si tratta di un team già piuttosto impegnato su altri progetti, ma potrebbe forse essere affidata a un altro studio, come abbiamo visto anche con il remake di Demon's Souls (da parte dei BluePoint) e anche con Dark Souls: Remastered (dal team QLOC).

Secondo una voce di corridoio, a dire il vero difficilmente verificabile a da prendere con le pinze, ci potrebbe essere una Dark Souls Trilogy Remake attualmente in sviluppo , ovvero un rifacimento di tutti e tre i capitoli originali della serie.

Un'idea non proprio assurda

L'informazione arriva dal noto youtuber Shirrako, il quale ha semplicemente pubblicato un breve messaggio su X nelle ore scorse: "Dark Souls Trilogy Remake è in sviluppo", aggiungendo che la cosa viene riportata da "una fonte affidabile".



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In mancanza di altri possibili indizi, al momento ci limitiamo a riportare la cosa come una voce di corridoio alquanto dubbia, ma non è una cosa del tutto improbabile.

In effetti, dopo il primo capitolo gli altri due non hanno ricevuto rimaneggiamenti, e considerando la popolarità della serie non è escluso che possano esserci operazioni simili in programma.

Nel frattempo, FromSoftware sta sviluppato The Duskbloods per Nintendo Switch 2 e non ci sono informazioni su altri progetti previsti.