Dark Souls Redemption, diamo uno sguardo ravvicinato al manga tratto dalla serie di FromSoftware

L'universo immaginifico di Dark Souls è così vasto e dai contorni talmente offuscati, che potrebbe tranquillamente dare vita ad una serie TV, una mezza dozzina di lungometraggi e una moltitudine di romanzi. Gli elementi narrativi messi sul piatto da Hidetaka Miyazaki e soci sono innumerevoli e sfaccettati, una ricchezza diegetica che ha dato forma e vita ad un vastissimo elenco di leggende, personaggi, luoghi, tutti elementi che potrebbero benissimo essere utilizzati e riutilizzati per fare luce su vicende che nei videogiochi vengono trattate ora tramite un racconto estremamente frammentato, ora con fugaci accenni. Era solo questione di tempo, insomma, prima che a qualcuno venisse la voglia e il desiderio di esplorare la mitologia della serie tramite un'operazione crossmediale, sulla falsariga di quanto già accaduto con Elden Ring e Bloodborne. Così, dopo una lunga serie di fumetti, mesi fa Dark Souls ha goduto anche di un adattamento manga. Al momento il progetto è fermo al secondo numero, con un terzo in arrivo intorno alla prossima estate. Tuttavia, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Julien Blondel e Shonen, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di Dark Souls Redemption, scoprendo così nuovi dettagli su questa serie che non è affatto passata inosservata tra i fan del videogioco.

Piuttosto fedele, ma non canonico Per chi si fosse perso la notizia, Dark Souls Redemption è una serie manga che si ispira all'universo della fortunata serie di FromSoftware. Pubblicata in Italia da J-Pop, al momento si compone di due soli volumi, commercializzati anche in un bundle impreziosito da un piccolo diorama che ha come protagonista Lord Gaalor, l'antagonista della storia. Il Titano di Crani, il primo mostro che Ira si ritroverà ad affrontare in Dark Souls Redemption La trama, almeno per il momento, si distacca completamente dalle vicende narrate nei videogiochi e coinvolge personaggi e nemici completamente inediti. Al centro di tutto, la giovane Ira, che si risveglia priva di memoria all'interno di una tomba. Al suo fianco la raggiungerà presto il fabbro Eudo, legato all'eroina da un giuramento. I due saranno presto braccati dal già citato Lord Gaalor e dalla sua schiera di Guardiani della Scaglia, decisi ad uccidere, per motivi inizialmente sconosciuti, la protagonista, definita da questi con il poco rassicurante appellativo di Flagello. Questi primi due volumi hanno il grande pregio di recuperare dai videogiochi la narrazione criptica e frammentata, con le informazioni utili per permettere al lettore di orientarsi che vengono elargite a poco a poco. Chi si è innamorato di Dark Souls anche per il suo contesto narrativo largamente enigmatico, insomma, si sentirà al contempo a casa e totalmente smarrito, almeno quanto lo è la smemorata Ira, anch'essa incapace di decifrare il mondo che pur abita. La storia di Dark Souls Redemption parte da qui, da questo castello L'espediente, a dirla tutta, si rivela efficace anche per attrarre possibili neofiti. Tra eventi che si susseguono senza grosse precisazioni, almeno per il momento, e piccole spiegazioni somministrate dai comprimari a Ira, pagina dopo pagina si inizia a comprendere, quantomeno vagamente, gli equilibri che governano questa terra misteriosa e senza nome. Naturalmente, il manga non ci mette troppo tempo a introdurre e rileggere parzialmente alcuni degli elementi più ricorrenti della serie. I muri invisibili, i falò, le invasioni, i messaggi scritti sul terreno, tratti distintivi del videogioco che vengono introdotti e proposti nel corso della lettura, con un piacevole ed inevitabile richiamo a quanto vissuto stringendo il pad tra le mani. Come anticipato tra le righe, il manga non è canonico e quindi è stata presa qualche libertà d'interpretazione. I più intransigenti trasaliranno nell'apprendere come alcune cose siano state filtrate e declinate, ma in generale lo spirito e il senso globale di Dark Souls può dirsi conservato e ottimamente riproposto. La giovane e smemorata Ira, protagonista di Dark Souls Redemption Certo, al termine della lettura di questi due primi volumi le domande e i dubbi restano innumerevoli e non solo in termini di misteri effettivi da risolvere, quanto sulla direzione che l'avventura intende prendere, ma è innegabile che questo incipit funga più che altro da introduzione sia per i veterani, che per chi è al primo contatto con la serie di FromSoftware. Julien Blondel, sceneggiatore di Dark Souls Redemption, si è innegabilmente mosso bene con il materiale d'origine a disposizione. L'autore francese, del resto, è un grande esperto di fantasy. Non solo ha messo la sua firma in decine di riviste, ma soprattutto è piuttosto famoso in patria per aver realizzato molteplici giochi di ruolo e da tavolo, oltre ad aver adattato, a fumetti, la saga dark fantasy Elric di Melniboné. L'esperienza, insomma, c'è e si vede, soprattutto per come è stato in grado di infondere un buon ritmo all'azione, tra cambi di ambientazione, rocambolesche apparizioni di nemici minacciosi e la ben equilibrata progressione con cui Ira ricompone parzialmente il suo passato.

L'azione è sempre piuttosto chiara e non si ha mai la sensazione di essersi persi qualcosa per strada Vale la pena spendere anche due parole sui disegni. Alle matite troviamo l'autodidatta Shonen, nome certamente meno noto nell'ambiente, la cui unica opera all'attivo degna di nota è Outlaw Players, manga che ha innumerevoli punti di contatto con Sword Art Online. Nonostante la scarsa fama internazionale, l'artista è riuscito a dare grande prova delle sue abilità in Dark Souls Redemption. Il paragone più diretto che si può fare è con Berserk, nonostante il manga si distanzi dall'opera del compianto Kentarō Miura sia per la quantità di dettagli di ogni tavola, sia per il livello enormemente più contenuto di violenza sprigionata in ogni scontro. Nemici e ambientazioni, tra l'altro, si tengono ben lontani dalle visioni grottesche e orrorifiche del videogioco, offrendo una versione lievemente più edulcorata di Dark Souls. Ciononostante, tra catacombe, giganteschi castelli e mostri fatti solo di ossa, il viaggio all'interno del manga è un piacere per gli occhi e offre più di uno scorcio degno di ammirazione.