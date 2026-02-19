GeForce NOW: continuano le celebrazioni per i 6 anni di gaming con oltre 4.500 titoli disponibili e nuove aggiunte imperdibili

Il servizio continua a crescere, portando sempre nuovi giochi e contenuti ai suoi utenti, rendendo il gaming più accessibile e flessibile che mai. Per celebrare questa ricorrenza, GeForce NOW presenta le ultime aggiunte alla libreria , con titoli che spaziano dai classici intramontabili a nuove avventure RTX-ready.

GeForce NOW continua a celebrare il suo sesto anniversario con oltre 4.500 titoli pronti per lo streaming e una community sempre più grande e appassionata. Sei anni di GeForce NOW significano migliaia di avventure epiche, sessioni cooperative fino a tarda notte e una piattaforma che permette di giocare ovunque , su qualsiasi dispositivo.

Le nuove avventure che attendono gli utenti GeForce NOW

Tra le novità di questa settimana spicca Styx: Blades of Greed, un gioco stealth che combina azione e strategia, e la nuova stagione di Battlefield 6, Extreme Measures, con una mappa tentacolare, battaglie dinamiche avvolte dalla nebbia e spettacolari assalti aerei, perfetta per entrare nel vivo dei festeggiamenti del sesto anniversario.

Grazie alla piattaforma, ogni giocatore può scegliere il suo titolo preferito e iniziare subito a giocare, senza preoccuparsi di installazioni o aggiornamenti complessi. L'esperienza è fluida e ottimizzata anche per schede grafiche di ultima generazione, come la GeForce RTX 5080, assicurando dettagli visivi spettacolari e prestazioni elevate in ogni sessione.