GeForce NOW: continuano le celebrazioni per i 6 anni di gaming con oltre 4.500 titoli disponibili e nuove aggiunte imperdibili

GeForce NOW continua a celebrare il suo sesto anniversario con oltre 4.500 titoli pronti per lo streaming e una community sempre più grande e appassionata. Sei anni di GeForce NOW significano migliaia di avventure epiche, sessioni cooperative fino a tarda notte e una piattaforma che permette di giocare ovunque, su qualsiasi dispositivo.
Il servizio continua a crescere, portando sempre nuovi giochi e contenuti ai suoi utenti, rendendo il gaming più accessibile e flessibile che mai. Per celebrare questa ricorrenza, GeForce NOW presenta le ultime aggiunte alla libreria, con titoli che spaziano dai classici intramontabili a nuove avventure RTX-ready.
Le nuove avventure che attendono gli utenti GeForce NOW
Tra le novità di questa settimana spicca Styx: Blades of Greed, un gioco stealth che combina azione e strategia, e la nuova stagione di Battlefield 6, Extreme Measures, con una mappa tentacolare, battaglie dinamiche avvolte dalla nebbia e spettacolari assalti aerei, perfetta per entrare nel vivo dei festeggiamenti del sesto anniversario.
Grazie alla piattaforma, ogni giocatore può scegliere il suo titolo preferito e iniziare subito a giocare, senza preoccuparsi di installazioni o aggiornamenti complessi. L'esperienza è fluida e ottimizzata anche per schede grafiche di ultima generazione, come la GeForce RTX 5080, assicurando dettagli visivi spettacolari e prestazioni elevate in ogni sessione.
Tutte le novità di questo GeForce NOW Thursday
Ecco le novità della settimana disponibili su GeForce NOW:
- Norse: Oath of Blood (Nuova uscita su Steam, 17/02)
- Diablo (Nuova uscita su Ubisoft Connect, 18/02)
- Diablo + Hellfire Expansion (Nuova uscita su Ubisoft Connect, 18/02)
- Star Trek: Voyager - Across the Unknown (Nuova uscita Steam, 18/02, GeForce RTX 5080-ready)
- STALCRAFT: X (Nuova uscita su Epic Games Store, gratuito il 19/02)
- Styx: Blades of Greed (Nuova uscita su Steam, 19/02, GeForce RTX 5080-ready)
- Ys X: Proud Nordics (Nuova uscita su Steam, 20/02)
- KILLER INN (Steam)
- Trine Enchanted Edition (Epic Games Store)
- Trine 2: Complete Story (Epic Games Store)
- Trine 3: The Artifacts of Power (Steam e Epic Games Store)
- Trine 4: The Nightmare Prince (Epic Games Store)
